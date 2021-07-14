Изуродовали авто и положили на крышу голову коровы: в Киеве неизвестные "отомстили" владельцу Toyota

Изуродовали авто и положили на крышу голову коровы: в Киеве неизвестные "отомстили" владельцу Toyota

Поврежденная машина продолжает стоять у дороги, место ЧП ограждено, а голову коровы накрыли покрывалом.

В Киеве в припаркованном автомобиле Toyota Rav4 разбили переднее и заднее стекло, а на крышу автомобиля положили голову коровы. Кроме того, в машине прокололи колеса.

Событие произошло на улице Челябинская в Днепровском районе столицы, жилой массив Левобережный.

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua и обнародовал фото.

Что это — месть, перфоманс или инсталляция — пока неизвестно.

"Местные жители крайне недовольны, как паркуются некоторые водители. Споры об этом идут постоянно. Авто заезжают на газоны и на мостовую, которая, по проекту застройщика, является пешеходной зоной. Кроме того, машины стоят и у знаков пешеходного перехода и на самой зебре — невозможно нормально перейти дорогу, поскольку через них не видно движение других автомобилей слева и справа. Возможно, кто-то таким образом решил "проучить" нарушителя", — рассказала ТСН.ua жительница ЖК на улице Каховской, 60 Марина.

По данным корреспондента ТСН.ua, поврежденная машина продолжает стоять у дороги, место ЧП ограждено, а голову коровы накрыли покрывалом.

Напомним, в микрорайоне Академгородок водитель припарковал свой Opel прямо на газоне под парадным. Возмущенные жители высыпали мусор на машину, чтобы проучить водителя.

Отметим, в Киеве водителей начали штрафовать за парковку автомобилей во дворах.

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