Извещает о потерях россиян: на улицах Киева заметили необычный Mustang

На улицах Киева был замечен необычный автомобиль Mustang красного цвета. На багажнике автомобиля встроен экран с актуальными и ободряющими для всех украинцев лозунгами – "Слава Україні!" и "Героям слава!".

На экране появляются слова, уже ставшие родными для каждого украинца: HIMARS, ATACMS, F-16. А потом на табло сообщается, что российским оккупантам, Москве, мосту – п@@@да.

Также на табло багажника регулярно высвечивается информация о количестве уничтоженных окупантов.

"Видел этот автомобиль, когда на его табло высвечивалась цифра 123 860, то было в январе. Теперь на багажнике высвечивается цифра 158 000. То есть водитель регулярно обновляет данные о потерях россиян", — рассказал Виктор, киевский таксист, тоже замечавший необычный Mustang на улицах столицы.

В патрульной полиции Киева, нам затруднились ответить, замечали ли на улицах столицы такой необычный автомобиль.

Осторожно, на видео имеются нецензурные лозунги

Напомним, в Киеве был замечен легковой автомобиль Volkswagen, который перевозил на багажнике HIMARS. Автомобиль был замечен на мосту Патона.

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