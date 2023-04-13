"Известий почти не было": тетя освобожденного, видео с которым растрогало всю Украину, рассказала об обмене

Стали известны новые подробности об освобожденном из плена 24-летнем Михаиле Калашнике, который во время очередного обмена растрогал всю страну словами "мамочка, я уже вернулся". Напомним, эти слова он сказал во время первого телефонного разговора с мамой, после чего не сдержал слез. Соответствующее видео опубликовал украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.

"Звонок Михаила был неожиданным для семьи. Мы просто счастливы, просто счастливы и все", — призналась в комментарии для ТСН.ua тетя освобожденного из плена Михаила Калашника Светлана Яценко.

По ее словам, сейчас неизвестно, сколько времени Михаил будет находиться на обследовании. Напомним, это обязательная процедура, которую проходят все защитники, освобожденные из плена.

Светлана Яценко добавила, что во время пребывания Михаила в плену, о нем почти не было известий в течение года, поэтому его возвращение - невероятно радостное событие для всей их семьи.

Мать освобожденного из плена защитника сообщила нам, что хочет воздержаться от комментариев.

О Михаиле Калашнике из открытых источников известно, что он пошел служить, когда ему было 18 лет. Сначала год прослужил в АТО по контракту, вернулся домой, после чего был мобилизован. В плен он попал год назад, дома его ждали родители и сестра, незадолго до возвращения у него родилась племянница.

Как сообщалось, 10 апреля домой вернулись 100 наших защитников, среди которых военные, моряки, нацгвардейцы и пограничники.

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