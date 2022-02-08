Известная актриса Витовская рассказала, как готовится к вероятному началу войны с РФ

Аторка решила, чем может быть полезна.
Актриса, заслуженная артистка Ирма Витовская рассказала, как готовится к возможному вторжению Российской Федерации в Украину.
Об этом она рассказала в эфире инфотейнмент-шоу "Твій вечір".
Актриса говорит: решила для себя, чем может заниматься на случай российского вторжения, и где будет полезна.
"Когда я съездила на Донбасс, когда я начала включаться в коммуникацию с военными, я для себя ответила тогда… Разные варианты, которые могут быть. У меня есть четыре ответа, чем я могу заниматься. Если вдруг... Надо говорить об этом, как о свершившемся действии. Совершенное действие — это тактическая медицина, я тоже могу (работать — Ред.) как человек искусства — это такая реабилитация где-то, это определенное сопротивление и четвертое — это даже возможность погибнуть", — говорит украинская актриса.
Как сообщалось, Ирма Витовская была шокирована заявлением Снежаны Егоровой о поддержке Путина. Она призналась, что они со Снежаной были близкими подругами, пока у той не появились украинофобные настроения.
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