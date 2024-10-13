Известная тарологиня назвала событие, после которого закончится война — обзор предсказаний

Известная тарологиня Яна Пасинкова сделала громкое предсказание, назвав событие, после которого может закончиться война в Украине. Также, по ее словам, следует ожидать хороших новостей с фронта. Однако есть и неутешительные прогнозы относительно определенных дат в октябре.

Подробности рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube канале TSN.UA.

Когда закончится война

Тарологиня Яна Пасинкова, победительница "Битвы экстрасенсов", предсказала "историческую неделю" в Украине. Это предсказание касается окончания войны.

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"Что-то уже произошло. Но есть всегда но. Чтобы неделя действительно стала исторической, нужны ресурсы обещанного. Я думаю, что что-то уже подписано, что-то проговорено. И это касается окончания войны. Но ресурсов еще не предоставлено. Или люди еще сказали "ок" и подписали – они еще ничего не сделали. Теперь должны быть конкретные вливания. И действительно что-то к нам идет. И до конца месяца мы узнаем, как будет идти война и чего ждать", - сказала она.

Тарологиня также сделала предсказание относительно "мирной" инициативы Китая.

"Китай вместе со своими "друзьями мира" прекрасно понимают, что они должны будут наводить мостики с поддерживающими нас странами. И эта платформа, как голубь мира, может долететь, а может нет. Это похоже на то, что мы конкретными действиями поддерживаем Россию, но не уверены, что она победит. Поэтому будем урегулировать ситуацию", — предполагает она.

Что будет на фронте

Также Яна Пасынкова предвидела хорошие новости на фронте.

"Военные назначения, изменения в войске и военные достижения и победы. Их будет много. Усиление войска, увеличение зарплаты, увеличения и личного состава, и каких-то технических средств. Выгоняем врага или прорываемся к врагу. Дай Бог", — сказала она.

Опасные даты и места

Однако тарологиня назвала даты и места, которые нужно избегать в октябре.

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“24, 28 октября. Последние два дня октября. То есть октябрь сложен. Снова пожилые люди, дома в заброшенных селах, морги, склады. Опасность от воды идет стабильно, это может быть и об отравлении, которое до сих пор есть. Опасность для детских заведений, развлекательных парков. Пусть это не сбывается”, — отметила она.

Более того, сделала победительница "Битве экстрасенсов" неутешительные предсказания и для некоторых украинских городов.

"Ситуация в Запорожье самая плохая даже не от прилетов, а потому, что есть опасность. И это АЭС. Опасность остается в течение 5-8 месяцев. Это — самый длительный срок. Относительно Днепра — от ударов по центральным частям, они перейдут к ударам у воды, это может быть по мостам. Харьков — почему-то делят на 2 части, одну хотят уничтожить, другую оставить. Херсон также будут обстреливать, но не с такой интенсивностью. В Сумах тоже будет громко", – предупредила она.

Мистическая цель Путина

Между тем экстрасенс Андрей Дуйко назвал мистическую цель, которую преследует российский диктатор Путин, во время оккупации Украины. Он отметил, что территория Украины – это "намоленные земли, где много церквей и монастырей", что здесь есть святые земли.

Экстрасенс подчеркнул, что ни в Крыму, ни в Донецке или Луганске не стало лучше жить после того, как их оккупировала Россия. Он добавил, что "Украина будет всегда существовать как государство".

"Украина – это святое место, кто с Украиной, тот счастлив. А потому Пу и хотел захватить Украину, думая, что так Россия не распадется. Но нам лучше без этого умирающего существа", — подчеркнул он.

Мольфары о конце войны

Большинство мольфаров также предсказывают, что Украина территориально снова станет такой, как была во время провозглашения Независимости.

Так предсказала в частности Мария Цвилинов, мольфарка, проживающая в Карпатах. Более того, она утверждает, что победит Украина, а все временно оккупированные территории снова будут под украинским флагом. О победе Украины говорит и мольфар Василий.

Что будет в США?

Громкое заявление относительно событий в Украине и мире сделал и астролог Владимир Бадиян. Он заявил, что сейчас в США, вероятно, хотят склонить украинские власти к переговорам с РФ.

"В общем, нет значения, кто там будет президентом — Гаррис или Трамп. Потому что есть общая политика и они ее будут придерживаться. Просто если у них запланировано остановить войну 2025 года, то они это сделают, и не имеет значения, кто там придет. Наши власти пытаются контролировать ", – говорит он.

Примечательно, что по словам астролога в США на президентских выборах, вероятно, победит женщина, а потому не стоит особо беспокоиться о заявлениях Дональда Трампа.

"Я могу сказать, что президентом будет женщина. Я не могу утверждать, что это Камала Гаррис, но точно женщина. А Трамп, как мы понимаем, не женщина", — заметил прорицатель.

В свою очередь экстрасенс Андрей Дуйко считает, что после выборов в США война в Украине может закончиться.

"Я уже говорил, что война закончится в тот момент, когда блондинка положит руку на Библию. Видимо, я имел в виду тот момент, что состоятся выборы в США. Присяга проходит в феврале-марте. И, пожалуй, это будет совпадать с решением о какие-то события, которые окончат войну", — говорит он.

Экстрасенс отметил, что пока неизвестно, почему блондинка — возможно, со временем этому будет логическое объяснение.

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Ранее астролог Владимир Бадиян ошарашил прогнозом по окончании войны в Украине. Он сделал оптимистический и пессимистический прогнозы.

Напомним, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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