Известная украинка отметила свое 95-летие: в чем ее секрет долголетия

Нина Вирченко / © ТСН

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В Тернополе доктор физико-математических наук, автор более шести сотен научных работ и диссидентка Нина Вирченко отметила свой 95 год рождения.

Лучшая подруга сдала ее НКВД, но она пережила сибирские лагеря, преследования, но она выжила и еще недавно преподавала в Киевском политехническом институте.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Светланы Паук.

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В небольшой библиотеке, в центре Тернополя, поздравляют выдающуюся юбиляршу родные, друзья и местный хор «Заграва». Девяносто пять лет ее жизни — это готовый сценарий для фильма о женщине-ученой, которая выжила в сибирском лагере для политзаключенных, не бросила математику, открыла миру выдающегося украинского ученого — Михаила Кравчука, чьи работы стали основой для создания первого компьютера, годами страдала от преследования и допросов «кагэбистов».

Нина Вирченко / © ТСН

«Я все это переносила с достоинством украинки, потому что помнила кто я такая, Украина — вся моя жизнь», — говорит Нина Вирченко, юбилярка-ученая.

А началось все в тридцатых годах на Черкасщине, когда еще школьницей, Нина придумала себе псевдоним, который стал кредом всей ее жизни УЖМА: украинка, женщина, математик, астроном.

«Я — дочь петлюровского офицера, я горжусь этим, отец ходил в бои за Украину и я вместе с ним, это условно, потому что я была маленькой еще. Любила Украину, желала ей добра и дальше всю жизнь жить, работать для Украины», — говорит Нина Вирченко, юбилярша-ученая.

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И, когда уже студенткой киевского университета искренне рассказывала однокурсникам об истории УПА и УНР, ее ближайшая подруга сдала девушку НКВД. Нину Вирченко осудили на десять лет.

«Арест, Иркутская область, да еще и спецлагеря, лесоповал, слюда, и работа бесконечная. Там я тоже работала, учила девушек вокруг себя», — говорит Нина Вирченко, юбилярша-ученая.

Своей математике она учила везде — в лагерях, пишу формулы на снегу. После возвращения из Сибири — в школах глухих украинских сел; и позже, когда ей таки разрешили закончить вуз — всю жизнь преподавала математику. И даже сейчас, в преклонном возрасте, говорит ее дочь, когда делает упражнения, то тоже с математическим уклоном.

«Мы очень гордимся тем, что мама до сих пор работает, преподает, то есть мы ее перевезли в Тернополь из Киева и она продолжает преподавать в Киевском политехническом институте, продолжает учить студентов по зуму. И это видимо есть секрет долголетия — любовь к математике, любовь к молодежи», — говорит Маричка Доценко, дочь.

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А внуки заметят дисциплину: «Она не такая как другие бабушки, которые иногда балуют, играют, а она такая сильная, она любит, чтобы мы старались и нам было трудно и чтобы мы от этого учились».

Нине Афанасьевне дарят цветы и вышиванки, ее поздравляют друзья и коллеги из КПИ, которые всю праздничную импрезу смотрят в Киеве в режиме онлайн. Ученая говорит, что математической формулы долголетия не вывела, но, наверное, именно кропотливый труд над тем, что любишь, и является тем удлинителем жизни.

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