"Известная в мире личность": Зеленский ответил, считает ли Кличко соперником на выборах президента

"Известная в мире личность": Зеленский ответил, считает ли Кличко соперником на выборах президента

Президент убежден, что у него нет ни одного конкурента.

Президент Владимир Зеленский рассказал, считает ли мэра Киева Виталия Кличко соперником на предстоящих президентских выборах.

Об этом глава государства рассказал в интервью в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1".

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Зеленский убежден, что у него нет ни одного конкурента. Своими вызовами он назвал внутренние проблемы страны — бедность и войну.

"Мои конкуренты — это инфраструктура, война, бедные люди. Это то, что я буду догонять, потому что я хочу это изменить. Если я это не изменю — это главные мои конкуренты. У Кличко есть свои проблемы внутри столицы. Кличко — известная в мире личность", — сказал он.

VIP с Натальей Мосейчук. Владимир Зеленский

Напомним, что Владимир Зеленский провел аналогию между Петром Порошенко и клубникой на фронте и заявил, что тот ему не интересен.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

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