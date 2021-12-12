Известно, кто представит Украину на конкурсе для женщин-колясочниц "Miss Wheelchair World" в Мексике

Несмотря на страшный диагноз, украинка воспитывает двоих детей, пишет романы и стихи, представляет ЮНЕСКО, а еще является основательницей благотворительного фонда для людей с инвалидностью.

В Украине выбрали победительницу национального этапа всемирного конкурса красоты и ума для женщин-колясочниц "Miss Wheelchair World". Корону и путевку на соревнования в Мексику получила Кристина Сырова-Ковалишин из Бурштина на Прикарпатье.

Неизлечимая болезнь приковала красавицу к коляске, однако это не мешает ей жить полноценной жизнью и даже помогать другим, говорится 11 декабря в сюжете ТСН 19:30.

Кристина описывает свою коронацию в качестве "Miss Wheelchair World" от Украины как один из самых торжественных моментов в жизни.

В этом году из-за пандемии конкурс решили проводить онлайн (ради безопасности конкурсанток). Рост, талия, цвет волос – на это жюри не обращало внимания. Определяющим критерием стали социальные проекты, которые женщины хотят воплотить в жизнь.

"Мы опирались сейчас на то, что хотят наши кандидатки изменить в Украине, в мире. "За мир во всем мире" — это ни о чем. Поэтому мы просили их подумать над теми социальными проектами, которые они хотели бы реализовать", — рассказывает организатор конкурса Ульяна Пчелкина.

Лагерь психоэмоциональной реабилитации для всех, кто испытал тяжелое потрясение, – вот какую мечту озвучила Кристина. Речь идет и о вынужденных переселенцах, и о тех, кто тяжело перенес COVID-19 или потерял родных. Возвращать к жизни, по замыслу Кристины, их должны психологи, диетологи, йога-тренеры и даже визажисты.

"Этот проект в течение семи дней должен встряхнуть человека. Помочь сделать этот первый шаг, чтобы переступить боль по направлению к счастливой другой жизни", — объясняет она.

В Украине впервые выбрали победительницу национального этапа всемирного конкурса среди женщин-колясочниц

Конкурсантка знает, о чем говорит, ведь ей самой такой поддержки когда-то не хватало. Спортсменка, танцовщица, отличница в школе была еще подростком, когда ей диагностировали прогрессирующую мышечную дистрофию — в Украине люди с таким диагнозом считаются обреченными.

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Медики прочили Кристине полную недвижимость, и в 27 лет девушка уже не могла ходить. "1,5 года это были депрессии и моя личная квартира. Мне понадобилось 1,5 года, чтобы просто выйти на коляске в город, чтобы меня на коляске увидели другие. Пока не поняла — жизнь уже сейчас, а не где-то потом. Сама выкарабкивалась", — делится опытом конкурсантка.

Несмотря на страшный диагноз, Кристина встретила свою любовь. Теперь у них двое детей. Женщина пишет романы и стихи, стала представительницей ЮНЕСКО и создала благотворительный фонд по работе с людьми с инвалидностью. Сейчас все это ей придется совмещать еще и с подготовкой к "Miss Wheelchair World", который в следующем году состоится в Мексике.

"Мы будем готовить ее, чтобы, во-первых, она чувствовала себя уверенно. Лепить из Кристины уже что-то тяжело – потому что она цельная, развитая личность, у нее такая магическая энергия – я очарована ею давно", – добавляет Пчелкина.

А социальный проект, благодаря которому Кристина добыла в борьбе корону, должен заработать уже весной, чтобы на конкурсе в Мексике она смогла презентовать его первые результаты.

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