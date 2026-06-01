Известного блогера отправили в тюрьму из-за кражи донатов для ВСУ и унижения военных

Винницкий городской суд Винницкой области вынес обвинительный приговор в отношении блогера. Мужчина, имея огромную аудиторию в социальных сетях, во время полномасштабного вторжения развернул масштабную деструктивную деятельность.

Он не только публично унижал военнослужащих ТЦК, но и цинично присваивал благотворительные взносы граждан, которые те перечисляли на лечение раненых бойцов ВСУ.

Об этом говорится в приговоре суда.

В чем обвиняли блогера из Винницы

Как установил суд при рассмотрении материалов дела, мужчина был единоличным руководителем медиаплатформы и имел солидный инструмент влияния в сети Интернет. На его основной YouTube-канал было подписано более 388 тысяч пользователей, Telegram-канал насчитывал более 12 тысяч подписчиков, а параллельно функционировали еще три вспомогательных YouTube-ресурса.

Позиционируя себя профессиональным юристом и магистром права, блогер с начала полномасштабной войны начал систематическую кампанию по дискредитации мобилизационных мероприятий в стране. Регулярно находясь в Виннице и Казатине, он записывал и публиковал стримы и ролики с провокационными заявлениями.

В своих монологах автор целенаправленно культивировал идею, что украинские ТЦК являются «нелегитимными бандитскими группировками», а их повестки не имеют юридической силы. Более того, при анализе видеозаписей эксперты-лингвисты зафиксировали, что говорящий откровенно злорадствовал из-за фактов физического избиения сотрудников ТЦК, называл украинских полицейских и военных «животными», «рябыми лошадьми» и «внутренними врагами народа», прямо отождествляя их с российскими оккупантами и нацистскими «полицаями».

Один из пострадавших военнослужащий ТЦК, который имеет инвалидность и поэтому служит в группе оповещения, рассказал в суде, что после встречи с блогером стал «негативной звездой ютуба». Обвиняемый во время вручения повестки кричал, снимал видео, а затем в своих роликах публично обзывал раненого ветерана «жирным хряком» и участником бандитского формирования. Впоследствии неизвестные взломали страницу жены военного, и блогер начал демонстрировать в эфирах фотографии его ребенка с циничными комментариями: «ты еще не сдох, не отравился ли малый».

Донаты «в никуда»: присвоение благотворительных средств на лечение

Параллельно с пропагандой блогер решил заработать на патриотических чувствах своих подписчиков. Пользуясь высоким доверием аудитории, он разместил под своими видеороликами ложные объявления о срочном сборе средств на лечение тяжелораненых военнослужащих ВСУ и закупку защитной амуниции для Сил обороны.

Для сбора денег блогер указал реквизиты двух банковских карточек «ПриватБанка», которые были официально открыты на имя его матери, однако находились в его личном мобильном пользовании.

Следствие и судебное заседание подробно исследовали несколько эпизодов обмана:

24 февраля 2024 года доверчивая украинка после просмотра эмоционального видео перечислила на карту матери блогера 7 000 гривен с четким комментарием: «Благотворительность на лечение военного».

18 сентября 2024 года предприниматель-программист, который в свободное время помогает армии софтом, сбросил со своей карты Monobank 4 800 гривен с назначением: «На военную помощь силам обороны Украины, на закупку амуниции».

26 сентября 2024 года волонтер, который владеет СТО и помогает ВСУ техникой, перевел 4 020 гривен с пометкой: «Спасибо, что помогаете ребятам из ВСУ, передаю средства на лекарства ребятам».

30 сентября 2024 года житель Винницы через терминал самообслуживания внес наличными еще 3 500 гривен на аналогичные нужды защитников.

Как выяснили оперативники Нацполиции и СБУ, ни одной гривны из этих сборов на нужды ВСУ направлено не было. Мужчина мгновенно снимал наличные через банкоматы в Виннице и Казатине и тратил деньги на собственные нужды. Никаких отчетов на своих платформах он не публиковал, а когда возмущенные донаторы начали массово писать комментарии в YouTube с требованиями показать чеки, блогер просто удалял их сообщения и блокировал пользователей. Обманутые люди самостоятельно обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Что рассказал блогер

Во время судебных слушаний мужчина своей вины ни в каком преступлении не признал. Он отказался давать показания на основании статьи 63 Конституции Украины, отметив лишь, что никакого мошенничества не совершал, а его ролики были «частными правовыми консультациями для граждан».

Адвокаты защиты выстроили сильную линию возражения, которая частично оказалась успешной. Выяснилось, что в начале следствия полиция и СБУ внесли сведения в ЕРДР по статье «мошенничество» по ч. 4 ст. 190 УК Украины (особо крупные размеры или организованная группа), которая является тяжким преступлением. Это позволило силовикам получить в апелляционном суде санкцию на проведение комплекса Негласных следственных (розыскных) действий (НСРД) — аудио- и видеоконтроль блогера, снятие информации с его телефонов и тайное наблюдение оперативности.

Однако суд тщательно оценил эти действия и отметил, что суммы убытков потерпевших (7 000, 4 800, 3 500 грн) никоим образом не тянули на четвертую часть статьи. Судья согласился с доводами защиты.

Также суд полностью оправдал блогера по статье 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ). Судья отметил, что лингвистическая экспертиза Института криминалистики зафиксировала в роликах деструктивные и побудительные конструкции, но эксперт оценивала только «возможные последствия высказываний», а реальной причинно-следственной связи или призывов к вооруженному сопротивлению ТЦК в эфирах не было.

Однако суд переквалифицировал дело. В высказываниях блогера четко зафиксировали системные оскорбления чести и достоинства действующих военных. Суд применил часть 2 статьи 435-1 УК Украины (изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащего, осуществляющего мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны). Эта статья наказывается реальным заключением.

Окончательный приговор суда

Несмотря на исключение части материалов НСРД, вина блогера в повторном мошенничестве и унижении военных была полностью доказана прямыми показаниями обманутых потерпевших, свидетелей-офицеров ТЦК и выписками банковского движения средств от «ПриватБанка» и Monobank.

Суд учел, что мужчина ранее не был судим, имеет высшее образование и содержит двоих детей, но из-за полного отсутствия раскаяния и цинизма действий избрал реальный срок изоляции.

Винницкий городской суд постановил:

Мужчину признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 и ч. 2 ст. 435-1 УК Украины. Назначить наказание: за первое мошенничество — штраф 51 000 гривен; за повторное мошенничество — 3 года ограничения свободы; за оскорбление военнослужащих — 3 года лишения свободы. На основании ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить мужчине наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

Интересным оказалось рассмотрение судьбы имущества, найденного во время обысков в квартире блогера. Силовики изъяли целый арсенал оружия с сотнями боевых патронов.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Поскольку разрешения на оружие полиция официально аннулировала блогеру уже после задержания (14.11.2024), а обвинения по статье о незаконном оружии прокурор не выдвигал, суд постановил отменить уголовный арест со всего арсенала, но не возвращать его осужденному, а официально передать на ответственное хранение в Сектор контроля за оборотом оружия ГУНП в Винницкой области для дальнейшей принудительной реализации или переоформления.

Также с осужденного взыскали 31 040 гривен судебных расходов за проведение лингвистических и портретных экспертиз. Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней в Винницкий апелляционный суд.

