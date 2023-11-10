Известные министры и военные: громкие отставки, всколыхнувшие Украину осенью

Осенью информационное пространство потрясли громкие отставки министров и известных военных руководителей. В частности, должностей лишились Алексей Резников, Анна Маляр, генерал Игорь Гордейчук, генерал-майор Виктор Хоренко та Вадим Гутцайт.

ТСН.ua собрал последние громкие отставки в Министерстве обороны Украины и Кабмине.

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Алексей Резников

После скандалов с закупками 4 сентября Алексей Резников официально сообщил, что подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины. На следующий день Верховная Рада уволила его с должности главы оборонного ведомства. На его место назначили Рустема Умерова, который до этого занимал должность главы госфонда.

Поводом к отставке Резникова стали скандальные закупки, возмущавшие общественность. В частности, в начале августа 2023 г. украинский журналист Юрий Николов опубликовал расследование о том, что цена военных курток для ВСУ, закупленных Министерством обороны 2022 года, выросла втрое во время доставки в Украину. По данным расследования, по дороге из Турции в Украину куртки "превратились" из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные", а их цена изменилась от $29 до $86 за штуку. Резников заявил, что эти упреки не соответствуют действительности, и назвал журналиста "манипулятором".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Скандальные закупки Минобороны! Резников предлагает выход"

Также во время его возглавления Минобороны разразился скандал вокруг покупки куриных яиц, которые стоили 17 грн за штуку. Это подтвердила Государственная аудиторская служба официально. Однако тогда еще министр обороны Алексей Резников назвал этот скандал заказной информацией.

Не яйцами едиными была запятнана репутация Резникова. В июне 2023 года журналисты проекта "Наши Деньги" обнародовали очередное расследование о закупках Минобороны. Речь шла о кевларовых шлемах по завышенным ценам. По данным расследования, в мае 2022 года Министерство обороны закупило партию кевларовых шлемов для украинских военных по $468 за единицу. Однако в другом майском контракте 2022 года Минобороны эти же шлемы стоили $132.

Бывший министр обороны Алексей Резников / Фото: Getty Images

Анна Маляр

После освобождения от должности министра обороны Алексея Резникова, согласно нормам, лишились должностей все его заместители. В частности, Анна Маляр, которая также возглавляла управление прессы и информации Министерства обороны Украины. Это шокировало украинское общество, поскольку Маляр была "лицом" оборонного ведомства. Она комментировала и сообщала все важные события на фронте.

Однако, несмотря на критику медиа за преждевременные сообщения, Маляр сама попала в скандал. Одно из последних заявлений бывшей чиновника вызвало возмущение среди украинцев. Она распространила ложную информацию об увольнении украинскими защитниками Андреевки на Бахмутском направлении. Как впоследствии она объяснила, такая коллизия произошла из-за того, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками. На распространенную информацию сразу отреагировали в Сети и осудили преждевременные заявления заместителя министра.

Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр / Фото: armyinform.com.ua

Генерал Игорь Гордейчук

В пятницу, 3 ноября, Героя Украины генерала Гордейчука уволили с должности начальника лицея им. Богуна, который был назначен с 2016 года. На его место пришел полковник Евгений Камалов.

Руководитель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука прокомментировал увольнение Героя Украины. Он написал на странице в Фейсбуке, что военному было трудно возвращаться в гражданскую жизнь, а новая должность помогла ему быстрее адаптироваться.

В Сети возмущены его увольнением с должности начальника лицея им. Богун. Пользователи называют решение несправедливым.

Впоследствии Гордейчук сообщил, что пошел на повышение. Он стал заместителем начальника Национального университета обороны Украины имени Черняховского.

"Встретился с министром обороны Рустемом Умеровым. Имел возможность поговорить с ним наедине. Перехожу на повышение на должность заместителя начальника Национального университета обороны Украины имени Черняховского. Сообщил министру обороны о вызовах в сфере образования и о том, где нужно его внимание. Получил поддержку моего видения". Двигаусь дальше", — написал генерал на странице в фейсбук.

Игорь Гордейчук и Рустем Умеров. Фото: Игорь Гордийчук/facebook.com

Генерал-майор Виктор Хоренко

Еще одно увольнение, которое возмутило украинское общество – это отставка командующего Сил специальных операций генерал-майора Виктора Хоренко. Это стало неожиданностью как для самого Виктора Хоренко, так и для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как рассказал генерал, о своем увольнении он узнал из СМИ.

"Причины лично не знаю. Скажу так, узнал это из средств массовой информации. Общался также с главнокомандующим, который также мне объяснить этого не смог. Должны были подавать представления в главком, но он мне ответил, что (никто – ред.) такого не делал... Не понимаю, что произошло... Он (Залужный – ред.) меня вызвал и спрашивал, я ли в курсе, что за ситуация. Я сказал, что я не владею информацией", – прокомментировал он.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Командующий, до сих пор остававшийся в тени. Первое интервью Генерала Хоренко

Отвечая на вопрос, может ли отставка быть связана с какими-то неудачами на фронте, Хоренко отметил, что в разговоре с Залужным об этом речь не шла.

Впоследствии министр обороны Рустем Умеров прокомментировал отставку Хоренко. Он отметил, что генерал продолжит службу в Министерстве обороны. По словам министра, бывший командующий ССО "нужен на определенном направлении".

"Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение относительно командующего Силами специальных операций ВСУ. Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определенном направлении, он продолжит службу в Министерстве обороны Украины", — написал Умеров в Сети.

Бывший командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко/Скриншот по видео / Фото: скриншот с видео

Вадим Гутцайт

В четверг, 9 ноября, Рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Накануне в арламент поступило его заявление об увольнении.

В прошлом году Гутцайт попал в скандал из-за сексистских высказываний. Он заявил, что "не девушка, чтобы его любили". Так он прокомментировал отношение некоторых президентов олимпийских федераций, которые недовольны его работой в занимаемом им кресле.

"Я не девушка, чтобы меня любить. И то, что некоторые президенты федераций мною недовольны, это нормально. Но большинство меня поддерживают и видят, что министр делает на своем месте. И до войны – во время ковыля сколько было сделано. Такого не было сделано за последние 30 лет, сколько сделал Гутцайт в должности министра за последние два года", — сказал Гутцайт.

В соцсети возмутились таким заявлением Гутцайта. Более того, после этого скандала он не стал объяснять неоднозначные высказывания.

Бывший министр спорта Вадим Гутцайт Facebook/vgytzait

Ему также упрекают, что он провалил вопрос допуска к соревнованиям россиян в отдельных видах спорта, публично поддержал бывшего президента НОК Сергея Бубку, сбежавшего за границу с начала полномасштабного вторжения, провалившего коммуникацию НОК и Минмолодежьспорта, не смог создать здоровую атмосферу внутринациональных.

Гутцайт почти год писал заявление об освобождении от должности министра, хотя подчеркнул это в предвыборной программе перед выборами президента НОК. Источники "Укринформа" в НОК и Минмолодежьспорта сообщают, что Гутцайт хотел сделать это сразу, но его "попросили подождать".

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