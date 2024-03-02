Известный астролог Влад Росс назвал год завершения войны: перед этим россияне попытаются атаковать Киев во второй раз

Следующий массированный обстрел Украины россияне могут совершить в период с 5 по 7 марта, в апреле есть вероятность того, что наша страна получит новое оружие от западных партнеров, а война может завершиться или неожиданно весной этого года или в следующем.



Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал астролог высшей категории Влад Росс.



"Навредить инфраструктуре они могут накануне 8 марта", – предполагает астролог.

И добавляет: "Например, в период с 5 по 7 марта, с 5 по 6 марта. Там выходит интересная ситуация. В этот период будет ущербная луна. Считается, что в эти дни могут доставать темные силы. Поэтому перед новолунием россияне могут стрелять. Обстрел могут совершить либо 5, 6, 7, либо непосредственно перед новолунием – 9 марта. То есть в дни темной Гекаты (когда не видно Луны - Ред.) могут совершить обстрел".

По словам Росса, угрозы могут быть и в пятницу, завтра. "Они могут найти очередной самолет А-50, который мы собьем", — улыбаясь, говорит астролог.

Какой может быть ситуация на фронте в течение 2024 года

На этот вопрос Влад Росс отвечает с тревогой из-за Харькова.

"Главная задача ФСБ России – взять Харьков. Они мечтают об этом сейчас. После фейковых выборов могут либо объявить мобилизацию, либо предложить больше денег. Харьков для них очень важен как восточная столица так называемой "Новороссии", — говорит Влад Росс.



Но продолжает: "Свержение следующего города — это может быть Купянск. Это они могут расценивать как возможность "присоединить" Харьковскую область, как возможность подобраться к Харькову. Сложная ситуация может наблюдаться не только там, но и в Запорожской области. Но Харьков — это их главная задача".



По мнению астролога, другой такой точкой, кроме Купянска, может быть Угледар.



"Но лунное затмение 25 марта, а затем солнечное, которое состоится 8 апреля, могут предвещать неожиданное свержение власти в Кремле ", — добавляет Влад Росс.



Кроме этого, Росс говорит о следующем: "Сразу после выборов может начаться подковерная борьба за власть. Может начаться какой-нибудь "крестовый поход" на Москву, как это было с Пригожиным. Очередной поход на Москву или переворот могут произойти в апреле-мае, когда белая Луна соединится с Ураном и Юпитером в знаке Украины – Тельце. Белая Луна – это счастье, благая весть, Уран – это неожиданный поворот событий".



По словам Росса, ситуация на фронте может оставаться сложной до апреля.

"На грани зависания над пропастью и развала фронта мы можем находиться в марте. Не исключается разрушение наших защитных сооружений. Может быть, неожиданный прорыв, поэтому молимся", — говорит Влад Росс.

Но к этому добавляет: "В апреле нам могут дать столько оружия, что станет ясно — эту войну мы не проигрываем окончательно. Но надо дождаться апреля. По всем раскладам, помощь нам будет. Главное, нам выстоять в этом году. Победа будет в следующем, 2025 году, если Трампа не допустят. Звезды склоняются к тому, что у него будет проигрыш в каком-нибудь важном суде".

Когда умрет Путин?

Отвечая на этот вопрос, Влад Росс утверждает, что Путина уже нет в живых.

"Он уже сдох. Это его двойник. Падение двойника Путина и клана ФСБ должно произойти в 2025 году. Власть изменится окончательно и безвозвратно. У Путина три двойника. Два из них появляются на публике", – говорит астролог.

Какой будет ситуация в Киеве



Астролог говорит, что летом россияне могут попытаться снова осуществить наступление на Киев. "Летом собираются напасть на Киев, особенно опасный период – июль и август. Конечно, при условии, что в Москве не произойдет переворот. Июль-август – самый опасный период", – говорит Влад Росс.



Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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