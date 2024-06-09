Известный астролог Влад Росс назвал сроки завершения войны

Война может закончиться в 2025 году, а в июне этого года у Украины много шансов уничтожить навсегда Крымский мост.

Такое мнение, ссылаясь на собственные исследования, высказал в комментарии ТСН.ua астролог Влад Росс.

"Я вижу, что может быть временное перемирие. Это максимум, чего может добиться Макрон. Сейчас лучшее время для переговоров. Юпитер, Венера, Меркурий в знаке Близнецов — дипломатия может играть решительную роль", — говорит Влад Росс.



И продолжает: " Очень хорошее расположение планет 15 и 16 июня, когда будет проходить Саммит мира. Некоторые говорят, что он провалился, но я говорю, что в Швейцарии будет заложено начало мира. Все закончится в 2025 году. Всегда, прежде чем когда война заканчивается, политики собираются. Это что-то вроде Тегеранской конференции 1943 года (тогда там разрабатывалась концепция борьбы против Третьего Рейха)".



Кроме того, Влад Росс добавляет: "Я думаю, что наши союзники видят Россию, видят то, что никакого ядерного оружия она не применит".



По словам Росса, именно сейчас, в июне, у Украины есть шансы уничтожить Крымский мост.



"Что касается 2024 года, если сложить эти цифры, то получится 8. Это год поворотов и непредсказуемых событий. А 2025 год, если сложить эти цифры – в сумме выходит 9. Девятка символизирует окончание нумерологического цикла, завершение цикла противодействия, конфронтации. В 2025 году война может заморозиться, перейти в фазу донбасского противостояния. Возможно, война совсем не закончится, но превратится в вялые перестрелки. В России будет переворот, одна башня Кремля разрушит другую, россияне захотят снять санкции и повернуть нам все. Крым могут вернуть не сразу, а в течение нескольких лет. Украина в конце этого года может заблокировать Крым, превратить его в остров. Я знаю, что в июне есть все шансы уничтожить Крымский мост", - говорит Влад Росс.



Заметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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