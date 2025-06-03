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Известный астролог Влад Росс предупредил об опасных датах 2025 года
Астролог предупредил об опасных датах 2025 года.
Известный астролог Влад Росс предупредил об опасных датах 2025 года.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
Опасными днями могут быть те, на которые придутся затмения.
«В сентябре, в первой и второй декаде будет коридор затмений. Сложная ситуация может быть в конце августа. То есть вторая половина августа и первая половина сентября — это то время, когда могут произойти катаклизмы, начаться эпидемии, повторение на заболеваемость COVID», — говорит Влад Росс.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.