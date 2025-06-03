Влад Росс

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Известный астролог Влад Росс предупредил об опасных датах 2025 года.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Опасными днями могут быть те, на которые придутся затмения.

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«В сентябре, в первой и второй декаде будет коридор затмений. Сложная ситуация может быть в конце августа. То есть вторая половина августа и первая половина сентября — это то время, когда могут произойти катаклизмы, начаться эпидемии, повторение на заболеваемость COVID», — говорит Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.