Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, будет ли повторное нападение из Беларуси: "Есть пакт"

Нового наступления на территорию Украины из Беларуси не будет.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua известный астролог Влад Росс.

"Вероятность равна нулю. Когда я услышал, как Пионтковский сказал, что со стороны Беларуси будет наступление, я понял, что оно никогда не произойдет. Даже если бы они двигались, мы бы их очень легко отбили. Тем более, там все заминировали. А пойти по болотам еще и весной — абсолютно смешно и неправдоподобно. Поэтому наступление невозможно, особенно после того, как Лукашенко съездил в Китай за поддержкой Си Цзиньпина. Теперь Беларусь точно ни при каких обстоятельствах не войдет в состав РФ. Хитрый лукавый" картофельный барон" в конце концов победил Путина. Даже во время масштабной ракетной атаки 9 марта ни одна ракета с территории Беларуси не полетела. Лукашенко по прибытии из Пекина назвал нашего президента "гнидой". Есть такой пакт о ненападении между Беларусью и Украиной. Поэтому никто с нас друг на друга нападать не будет", – заявил Влад Росс.

Ранее сообщалось, что россияне планировали масштабную провокацию на белорусской границе, организацию освещения этих событий якобы поручили пропагандисту Соловьеву. Параллельно с этим в ВСУ говорят, что никаких группировок со стороны Беларуси нет для наступления.

Напомним, известный астролог Влад Росс считает, что в ближайшие два-три месяца произойдут кульминационные события в войне, развязавшейся Кремлем в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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