Известный астролог Влад Росс уверенно назвал дату завершения войны

В ближайшее время на фронте сложится жесткая и сложная ситуация, "олимпийского перемирия" не будет, но после 6 декабря этого года и после 24 февраля 2025 года обстановка для Украины может существенно улучшиться. Кроме этого, именно после 24 февраля 2025 года Украину может ожидать победа в войне.

Об этом в комментарии ТСН.ua заявил известный астролог Влад Росс, опираясь на собственные исследования.

"В июне будет очень жесткая и сложная ситуация на фронте. Никакого "олимпийского" перемирия я не вижу. Напротив, кровожадный Марс вошел в знак Овна. Будет разрастаться горячая атмосфера", — говорит Влад Росс.

По словам Росса, не исключено, что в скором времени в мировой политике произойдут значительные изменения.

"Единственное, на что можно надеяться, это то, что к Земле подлетает "дьявольская" комета, которая способна что-то изменить. Она уничтожает всех своих "дьяволов" – людей, возглавляющих ненавистные страны. Например, погиб президент Ирана Раиси, подстрелили премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Ожидаем, что она повлечет за собой переворот в московии. Войска могут быть недовольны увольнением одного из генералов. Может возникнуть даже бунт. Это может произойти в июне, эта комета подлетит максимально близко к Земле", - говорит Влад Росс.

По словам астролога, не исключено, что могут произойти некоторые негативные изменения в жизни Дональда Трампа.

"Трампа могут также пытаться ликвидировать так же, как и Фицо", — не исключает Росс.

Какие угрозы для Киева

По прогнозам Влада Росса, столица Украины уже не почувствует повторного наступления путинской армии.

"На Сумы будет временно остановлено наступление российской армии. Оккупанты хотели окружить Харьков, это было главной задачей, но харьковчанам это не угрожает. На Сумы путинская армия сейчас не пойдет. Киеву наступление не грозит, сейчас можно увидеть, что наши дроны не летают по Москве и Московской области, поэтому и оккупанты не сильно атакуют Киев", — делает вывод Росс.

Продолжится ли война до конца 2024 года

На главный вопрос о дате окончания войны, который волнует каждого украинца, астролог отвечает так: "Я вижу, что заморозка конфликта начнется после ретроградного Марса. Марс руководит войной. 6 декабря 2024 он станет ретроградным. Эта его ретроградность будет продолжаться символически до 24 февраля 2025 года. Но попытки договориться, завершать начнутся 6 декабря 2024 года. Победа Украины будет после переворота в московии. Я всегда говорил, что переворот будет в 2025 году. Комета, о которой я говорил, входит в хаос. Астрологи считают, что когда комета входит в другую систему, Солнечной, возникает хаос, меняется ритм. Многое может измениться Тем более она, комета, имеет зеленый цвет, цвет мира. Незадолго до аварии на ЧАЭС тоже подлетала комета, но она была другого цвета. Но если комета зеленого цвета, то она способна уничтожить всех "дьяволов". Например, Раиси и двойника Путина. Способна очистить мир от супостатов".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее сообщалось о том, что закончится ли война в этом году и что будет с наступлением.

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