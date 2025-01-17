Известный астролог Влад Росс уверенно назвал две даты возможного окончания войны

По словам Росса, год Змеи очень часто для России был крайне сложным и трагическим.

Март и 5.05.2025 могут стать решающими в войне России против Украины — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал известный астролог Влад Росс, опираясь на собственные исследования.

"Что касается 5.05.25, то возможна остановка огня, а затем остановка военного положения. Мой давний прогноз – все должно случиться в мае. Мой прогноз может реализоваться", — говорит Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Влад Росс добавляет, что изменения не исключены и в марте. По словам астролога, по статистике год Змеи часто был периодом бурных, порой трагических событий для России.

"В марте 1881 был убит российский император Александр II, март 1953 года — умер Сталин", — говорит Росс.

Также он обращает внимание на то, что годом Змеи был и 1917 год. В одном из своих интервью Влад Росс напомнил, что годами Змеи были 1941 (нападение Гитлера на СССР) и 1989 (вывод советских войск из Афганистана).

"Работает цикл Юпитера. Каждые 12 лет он в зодиакальном знаке Близнецов. Это несет смерть и разрушение, разрушение для империи", — говорит астролог.

И добавляет: "14 марта произойдет лунное затмение. Сатурн сходится с Нептуном. Такая же ситуация была в ноябре 1989 года, когда произошло падение Берлинской стены. 1989 год был годом Змеи. В марте этого года произойдет два лунных затмения — 14 и 29. Сам Путин может исчезнуть без вести". Росс не исключает, что "одна из башен Кремля захватит власть" в этом году.

По словам астролога, не исключается, что горячая фаза войны может завершиться около 5.05.25 – раньше или позже.

"А мирные договоренности могут быть подписаны осенью. Июль, август, сентябрь — появится больше шансов. А теперь будет возможность прекратить огонь, не исключается, что ситуация будет напоминать АТО", — говорит астролог.

Также он говорит о том, что, несмотря на заявления российских властей о том, что "Украины в 2025 году не будет", астрологические прогнозы говорят об обратном.

"У нас будут британские, немецкие, французские миротворческие войска. Британские войска будут защищать украинские границы вблизи Беларуси, вблизи Киева. Французские войска – вблизи Одессы", – говорит Росс.

Ситуация в ближайшее время

"Все, чем россияне смогли нам ответить – произошло 15 января (ракетно-дроновая атака с использованием более 100 воздушных целей – Ред.)", — говорит Росс.

И резюмирует: "Мы уничтожили их авиационное топливо, пороховые заводы, кучу ракет Х-101, Х-59, Х-69. Все, что у них осталось, тем они и ударили по нам. Сейчас у россиян нехватка ракет, им будет нужно накапливать. Думаю, что ко дню рождения Владимира Зеленского (25 января – Ред.) они будут обстреливать Украину, особенно — Кривой Рог, где родился президент. С 22 по 25 января возможны обстрелы. Что касается дальнейшей возможной позиции Дональда Трампа, то могу сказать: он категорически хочет остановить войну. Америке война не выгодна, она исчерпывает ее ресурсы".

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