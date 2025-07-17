Известный банк обновил свое приложение: какие услуги можно получить без комиссии

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Предыдущие пять лет перевернули нашу жизнь с ног на голову. Сначала - пандемия коронавируса, потом - полномасштабная война. То, что когда-то было просто удобством, стало необходимостью. Мы научились работать, покупать, общаться, не выходя из дома. Теперь, чтобы иметь свое дело, не обязательно открывать офлайн-магазин - бизнес переехал в онлайн, сервисы - в смартфон. Телефон - это и банк, и касса, и даже кабинет врача, потому что сегодня все должно быть мгновенным, интуитивным и понятным с первого клика. А еще - безопасным. Воздушные тревоги все чаще застают нас врасплох, даже во время обычного похода в магазин, банк или на почту. Поэтому онлайн-приложения стали не просто удобством, но и способом обезопасить себя.

Украинцы активно пользуются цифровыми приложениями

Когда весь мир в кармане - это удобно не только для молодежи. Пожилые люди, маломобильные, те, кто не может или не хочет куда-то бежать, могут сделать все из дома - заказать продукты, обновить гардероб, приобрести новые гаджеты, оплатить коммуналку, штрафы, пополнить счет и не только. Мы расспросили украинцев, какими мобильными приложениями они пользуются чаще всего.

Среди самых популярных - приложения для оплаты транспорта, службы такси, онлайн-супермаркеты и государственные сервисы.

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Удобство и время - вот что ценят украинцы. По данным Ассоциации ритейлеров Украины, обороты торговых сетей Украины демонстрируют динамичные колебания за последние годы. В 2021 году, до начала полномасштабной войны, совокупный оборот торговых сетей составлял 1,44 трлн грн.

В 2022 году, на фоне военных действий, показатель снизился почти на 300 млрд грн. Однако в 2023 году рынок ритейла продемонстрировал впечатляющее восстановление - общий оборот вырос до 1,54 трлн грн, что не только превысило довоенный уровень, но и стало рекордным показателем.

Украина - цифровое государство. Именно поэтому в свое время сервис "Дія" произвел настоящий фурор. Миллионы украинцев получили доступ к государственным услугам прямо со смартфона. И это не преувеличение! Паспорт, водительское удостоверение, налоговые документы, регистрация ФЛП, соцпомощь, уплата штрафов и даже бракосочетание - все в одном приложении. Неудивительно, что такой инструмент захотели получить несколько европейских стран, страны Азии и Африки.

Украинцы пользуются банковскими приложениями

Мир стал цифровым, и банки тоже. В среднем у украинца на телефоне установлено от трех до пяти банковских приложений. Это означает одно - люди хотят иметь под рукой финансовые сервисы и выбирать то, что удобно именно им. Так улучшается и облегчается их жизнь. К слову, по уровню диджитализации банковской сферы Украина часто опережает многие страны Европы. То, что у нас делается за несколько кликов, в ЕС часто до сих пор требует ожидания в несколько дней или недель или визита в отделение.

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Мы узнали, какими услугами в банковских приложениях украинцы пользуются больше всего. Прежде всего, это переводы средств с карты на карту, а еще - оплата коммунальных услуг, покупка билетов на поезд и донаты для Вооруженных Сил.

MyRaif от Райффайзен Банка

Людям нужна простота. Надежность. А еще - немного выгоды. И если приложение не помогает жить удобнее, у него нет шансов. Именно так подумали и в Райффайзен Банке. И создали MyRaif - новое приложение, которое удовлетворит потребности всех украинцев. Современное. Выгодное. Надежное. Для повседневной жизни.

Безопасность - на первом месте. Банк использует современные технологии защиты, чтобы данные и деньги были под надежной охраной. Можно спокойно пользоваться, все продумано до мелочей.

"На самом деле, интерфейс взаимодействия достаточно прост, но "под капотом" этого лежат сложные криптографические вещи, которые защищают, в первую очередь, данные и деньги клиента", - говорит Виктор Манзар, директор департамента ИТ-развития цифровых каналов продаж и взаимодействия с клиентами Райффайзен Банка.

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К слову, пользоваться MyRaif не только удобно, но и выгодно, потому что там переводы с карты на карту любого банка без комиссии, оплата коммуналки, пополнение телефона, снятие наличных в банкоматах любого банка на территории Украины - все без комиссий.

"Почему мы сделали мобильное приложение не только удобным, но и выгодным? Потому что 70 процентов украинцев полюбят бесплатный ежедневный банкинг", - говорит Александр Мазур, директор департамента цифровых каналов Райффайзен Банка.

И это еще не все преимущества приложения:

Нет комиссий - переводы на карты любого банка, через IBAN, оплата коммуналки, пополнение телефона, снятие наличных в банкоматах любого банка на территории Украины - все без комиссий.

Кэшбек до 20% - ежемесячно можно выбирать две категории из шести и возвращать часть потраченных средств.

Депозиты - в гривне, долларах и евро с возможностью открытия депозитов по выгодным ставкам и полным онлайн-управлением.

Виртуальные карты - можно открывать за несколько минут.

"Вкусные" предложения - ежемесячные акции: от выгодного валютного курса до повышенных ставок на депозиты.

Надежная защита - современные технологии шифрования и аутентификации гарантируют безопасность личных данных и транзакций.

Преимущества приложения MyRaif

"Также в приложении можно открыть кредитную карту с льготным периодом 100 дней. Это реально самый большой льготный период на рынке Украины. Да, есть ежемесячные платежи, но они есть у всех кредитных карт", - добавляет Александр Мазур.

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Ежемесячно в MyRaif появляются невероятные предложения для клиентов: от валюты по лучшим курсам на рынке до депозитов с привлекательными условиями и бесплатными переводами с карты на карту по кредитным картам. Это так называемые промоакции продолжительностью от 1 до 7 дней с максимально выгодными условиями на рынке.

"Валютный курсопад - это наша фишка. Каждый месяц вы можете приобрести валюту по курсу ниже рыночного, всего несколько кликов", - делится Александр Мазур, директор департамента цифровых каналов Райффайзен Банка.

Александр Мазур

Кроме того, каждый месяц пользователи могут выбрать 2 категории кэшбэка из 6 на выбор и получать до 20 процентов выгоды ежемесячно. Чтобы создать такой успешный продукт, команде пришлось изрядно поработать.

"Команды работают над тем, чтобы сформировать гипотезу, пообщаться с клиентами до того момента, как начать разработку. Они понимают или стараются понять, где можно сделать так, чтобы клиенту стало лучше. И клиент в первую очередь получил тот сервис, на который он рассчитывает. После того как проходит этот этап, уже начинается разработка и финальной частью разработки является бета-тестирование", - говорит Виктор Манзар, директор департамента ИТ-развития цифровых каналов продаж и взаимодействия с клиентами Райффайзен Банка.

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Бета-тестирование - это как предпоказ фильма, но для приложения. Вы уже можете присоединиться к нему сами. Здесь можно поиграть с новыми фишками, еще до официального релиза, и, главное, поделиться своими впечатлениями. Что понравилось? Что хотелось бы изменить или улучшить? А может, что-то настолько крутое, что хочется аплодировать стоя? Все это можно написать, и ваше мнение точно будет услышано! А еще в MyRaif ежемесячно появляются новые фишки и улучшения, чтобы приложение оставалось удобным, современным и соответствовало тому, что реально нужно людям.

"Он построен фактически бесшовно для пользователей. То есть, когда человек просыпается утром и у него в маркетах настроено автоматическое обновление всех приложений, он проснется и будет иметь у себя в смартфоне новую версию, которая скажет о том, что у нас вышли новые крутейшие фичи. И в группе-комьюнити, где мы собираем обратную связь, будет анонс о том, что новая версия доступна, пожалуйста, попробуйте и конкретный перечень того, что будет нового, где можно попробовать, где можно дать обратную связь. И таким образом мы собираем информацию от наших пользователей на этапе, когда уже готовится этот функционал в массы", - говорит Виктор Манзар, директор департамента ИТ-развития цифровых каналов продаж и взаимодействия с клиентами Райффайзен Банка.

Виктор Манзар

Самая большая боль клиентов, говорят в банке, это иметь 2 приложения. Одно приложение - MyRaif, другое приложение - Raiffeisen Online. И для того, чтобы это изменить, старый Raiffeisen Online будет выводиться из эксплуатации. Переход всех пользователей к единому приложению уже продолжается и должен закончиться до конца года. Более 2 миллионов украинцев уже зарегистрировались в MyRaif. Это удобный сервис, который развивается вместе со своими пользователями. Он создан для современных потребителей, которые ценят время, деньги и безопасность.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ШАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ В УКРАИНЕ! БИЗНЕС ПЕРЕХОДИТ В ОНЛАЙН?! УКРАИНЦЫ ОТКРЫТО О ЖИЗНИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!

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*Партнерский материал совместно с Райффайзен Банком