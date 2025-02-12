Известный историк Тимоти Снайдер приехал в Запорожье и рассказал, что его поразило: фото, видео

В Запорожье открыли учебное заведение, расположенное под землей. Туда приехал историк Тимоти Снайдер.
Учебное заведение под землей открыли в Запорожье. Оно уже третье в регионе, рассчитанное на тысячу детей, которые будут учиться в две смены. Осмотреть образовательное пространство на глубине 7 метров приехал известный историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.
В Запорожье на уроках "Защиты Украины" дети учатся работать с беспилотниками. Они тренируются летать на симуляторе и собирают дроны.
В аудитории "Сичового коллегиума" дети учатся спасать жизнь. Курс по тактической медицине проводит преподавательница медицинского колледжа. На столе манекен, на нем отрабатывают сердечно-легочную реанимацию, наложение повязок на силиконовых муляжах ран.
На глубину семи метров, на уроки офлайн, в эту смену вышли более двухсот школьников. Здесь их ждал необычный гость – профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, который с начала российского вторжения поддерживает Украину. Он интересуется, как организовано обучение в укрытиях. Много спрашивает об уроках истории.
"Для меня, как для историка, ничего нет важнее, чем школа и школа, где дети могут быть вместе физически. Перед всем без истории молодые люди не имеют понятия, кем они являются. Второе, надо понимать, как важна Украина для всего мира, чтобы уметь это другим народам объяснить. Третье и самое важное для меня – история очень интересна", – говорит Тимоти Снайдер.
С начала полномасштабной войны ученики коллегиума учились дистанционно, поэтому теперь радуются возможности наконец-то увидеть друг друга. Вместе с ними на уроках и школьники из прифронтового Орехова.
Сейчас эта школа – одно из самых безопасных мест в Запорожье. К концу месяца в регионе при поддержке благотворителей заработают еще две школы-укрытия. В общей сложности их должно открыться 11.
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Напомним, в Харькове открыли новое подземное образовательное пространство для учащихся лицея железнодорожного транспорта и школьников Холодногорского района.
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