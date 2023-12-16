Известный мольфар сделал предсказание о победе в следующем году

По словам мольфара, у Путина сейчас находится "очень сильный шаман".

Мольфар Василий Юращук из карпатского села Черный поток сделал свое предсказание о победе Украины в следующем году.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На вопрос корреспондентки о том, будет ли победа в следующем году, он ответил: "Ну, а как же... Увидишь, и я увижу, и ты увидишь... Победим, все получится, хорошо будет".

При этом, по его словам, у Путина сейчас находится "очень сильный шаман".

"Он как Ванга, сильный, но по-черному, не по-белому... Должно еще слишком много крови пролить", — сказал мольфар.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Будет ли победа в следующем году? Известный мольфар из Черного потока сделал предсказание

Напомним, ранее сообщалось, что карпатские мольфары рассказали о своих предсказаниях на 2024 год.

Кроме того, мы ранее информировали о таропрогнозе на зиму 2023-2024 годов: что карты нам предвещают.

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