Известный нардеп сбежал из Украины и теперь греется в Риме: новый скандал разозлил Сеть

Третий год полномасштабной войны, границы для мужчин закрыты, но не для всех. Сначала он загремел в скандал из-за нападения на военного, потом сыграл на руку Кремлю и порадовал путинских прихвостней, а теперь сбежал из Украины – по крайней мере, именно в этом его подозревают. Народный депутат Артем Дмитрук сбежал из Украины и сразу после этого ему подписали подозрение.

Где сейчас скандальный нардеп Дмитрук, как объясняет свои действия и, что говорят украинские правоохранители, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Дмитруку инкриминируют нападение с группой лиц на милиционера в Одессе и не только. Об этом сообщили в соцсетях Офиса генерального прокурора 25 августа.

Нардепа в Украине уже нет и вряд ли он вернется ради визита в ДБР

"Народному депутату Украины сообщено о подозрении из-за нападений на правоохранителя и военного Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений. следствия, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа, в связи с исполнением им служебных обязанностей. "

Все эти действия Дмитрука были квалифицированы правоохранителями сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Его публично вызвали в Государственное бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действия и даже дали выбрать господину нардепу более удобный для него день, на 10 утра 29 августа или на 10 утра 30 августа?

"Как думаете, какой выберет? Но вот беда: нардепа же в Украине уже нет и вряд ли он вернется ради визита в ДБР. К вечеру 25 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Дмитрук, вероятно, уехал из Украины. Нардепа якобы видели уже в Молдове. Что интересно, подозрение Дмитруку подписали как раз после того, как он накинул пятками, и теперь ДБР открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы нардепом Дмитруком.

В Одессе отработала следственно-оперативная группа ДБР, в настоящее время продолжаются следственные действия. Также проведены обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы. А по данным источников журналиста Михаила Ткаче, последний раз законно Дмитрук пересекал границу Украины с Молдовой в начале 2023 года и с тех пор якобы не покидал пределы Украины. А вот 24 августа 2024 года вылетел из Молдовы рейсом Кишинев-Рим.

Что написал Дмитрук после побега

Ну, а сам Дмитрук хорошо знал, что вот-вот получит подозрение и 25 августа в своем телеграмме начал заявлять, будто его планируют задержать и вскоре по месту его жительства в Киеве и Одессе будут проходить обыски. Кроме того, он заявлял о якобы фейках, что его семья и он в Молдове, и украинские спецслужбы требуют, чтобы молдавские коллеги задержали его. Кроме того, Дмитрук утверждал, что якобы существует приказ застрелить его во время задержания, а все это из-за его “государственной позиции”. Об этом он написал 25 августа.

“Итак, друзья! Прошли ровно сутки с тех пор, как власть дала всем службам личное указание, чтобы посадить в тюрьму за мою государственную позицию, политические взгляды и защиту Православной Веры. Был еще сценарий ликвидировать меня, когда я словно должен был оказать сопротивление при задержании. Стрелявшему, судя по всему, обещали орден за награды перед Родиной. Но этот сценарий от власти я уже проходил в своем жизни, и только чудом Господь Бог спас меня. Об этой истории расскажу позже, она совсем увлекательна. Вернемся к состязанию службистов: «Кто первый поймает Дмитрука». Бегали вчера все и везде: гостиничный номер, моя квартира в Одессе. Никуда с обысками так и не попали, подозрение не вручили. Разумеется, внаглую их никто бы и не пустил, как бы они ни кричали, ни тыкали своими ксилами. Решения суда на меня у них не было! Потом бегали по монастырям. Правда, бегали там днем. Обычно я служу в субботу вечером и в воскресенье утром, потому и здесь они не угадали. Позже из-за своих ручных пропагандистов запустили вброс, что я и моя семья якобы в Молдове. И уж тут понеслось: истерика, крики, «срочно поймать и доставить в Украину». Вся Молдова на ушах! Что происходит? Украинские службы требуют у молдавских найти меня и задержать. Правда же, заняться в стране больше нечем, кроме как направить весь ресурс на Дмитрука, который просто хочет, чтобы люди имели возможность исповедовать ту Веру, которую хотят, чтобы права человека были в государстве на первом месте. Гонка продолжается, наблюдаем. Всем спасибо за поддержку! Слава Богу всего! Господь с нами! Впереди нас ждет еще много интересного!

Артем Дмитрук написал о своем бегстве

Действительно, впереди нас ждет еще много интересного, ведь у украинцев уже назрело много вопросов, в частности о том, а как так получилось, что подозрение подписали только после того, как Дмитрук уехал, а не до? Тем более что о его планах неоднократно сообщали, ну и соответственно, как этого могли не знать правоохранители?

"Дождались известия, что точно уехал, и через день, как с ним и договаривались, через год как избил, через пять дней, как он сказал, что убежит, красавчик Костин просто КРАСАВЧИК!! Вы нас при таких кретинах имеете, что даже Путлер своих за таких нет!!! Сначала дали убегать, а потом начали догонять. Подозревает?! .В демократической стране, где все равны перед законом, генеральный прокурор должен был уйти, а выпустили.

Что говорят об истории с Дмитруком военные

Отреагировали эмоционально на новость о бегстве Дмитрука и военных.

Как доверять вообще любым органам в нашей стране? Дмитрука тупо отпускают, дают ему съебаться из страны, хотя за него больше года уже кричат, все видят что он хуэсос русый, только органы власти не видят, не видит никто, не сбу, не полиция, не генпрокурор, не дбр, да всем ваще похуй. Как доверять? Кому? Если я завтра на блокпосту буду с патронами 5.56, а не 223, меня сразу упаковают, припишут торговлю оружием и вообще все на свете, а ебаный враг, который явно работает на русскую, все ок, никто ничто не видит, и ой а он что съебался из страны? Как так ммм ну преступление будем проверять… Как там говорили, куда звонить когда убивает полиция? А тут куда звонить куда кричать, когда страну сливают те, кто ее должен защищать и строить. таких дмитруков у нас дохуя, имеющие нехуевую власть. Пидоры йобанные”

После этого известный волонтер Игорь Лаченков запустил в своем телеграмме опросник с вопросами нужно ли сменить генерального прокурора и председателя пограничной службы. В общей сложности участие в голосовании приняли 232 902 украинца, и только 5 тысяч 244 человека проголосовало нет, и все остальные — поддержали замену. Ну и дописал, что все это думает и сам волонтер.

“Тупо дали бежать этому черту, в первую очередь должны отвечать генеральный прокурор и глава пограничной службы. Это уже сука надоело реально. Если мы сейчас закроем глаза, то в нашей стране ничего вообще не изменится”.

"Получил информацию из собственных источников: 21.08.2024 в обед генеральному прокурору Костину доложили, что женщина Дмитрука уже в Кишиневе поселились в гостиницу и вероятнее всего он планирует бежать. 21.08.2024 Дмитрук был еще в Киеве, но тогда подозрения никто не подписал все и на следующий день уехал из Киева в багажнике)."

Официальной реакции на заявления Лаченкова пока нет, но хотелось бы, чтобы это все же прокомментировали, факты ведь скандальные. Кто и почему позволил Дмитруку покинуть страну?! Ну и еще раз напомним о скандальном шлейфе Дмитрука и почему украинцы так разъярены. Последний скандал начался именно с того, что Дмитрук в своем телеграмме "наехал" на украинские войска, которые проводят спецоперацию в Курской области, и обвинил наших ребят в якобы издевательствах над местными, встал на защиту памятника Ленина и в принципе написал все точно так, как любит Кремль и вещает Скабеева.

И, к слову, после этого нардепа начали цитировать российские СМИ и освещать его как бедного и несчастного.

Российские пропагандисты открыто пишут о том, что Дмитрук им помогает

А вот сам нардеп не видит в своих словах ничего такого, но вот нюанс – винить, так он винит, а где доказательства? Где видео, как украинские военные якобы оскорбляют гражданских или мародерят? А вот видео, как сами россияне обносят местные магазины – очень много, но Дмитрук за ними, видимо, не присмотрел, как и от того, как российские солдаты разваливают свои же магазины.

Третий год – полномасштабки. Дмитрук не хочет показать, что рашисты каждый день творят в Украине? ЕЖЕДНЕВНО. Конечно, все это просто так не обошлось: военные и простые украинцы призывали наказать наконец Дмитрука, и спрашивают, чем же занимаются правоохранители, когда у нас под носом ходит фанат кремля и покровитель московского патриархата, что очень правильный вопрос. Ну, а кто-то не выдержал и призвал разобраться более радикальными методами.

Собственно, после этой огласки Дмитрук и заявил об угрозах и подготовке покушения на его жизнь. Но чтобы там не было, каждый, кто хоть когда-то и как-то сотрудничал с врагом и это будет доказано, должен ответить за свои действия.

Но Дмитрук после обвинений в якобы подготовке покушения на его жизнь подал заявление на заместителя командира 14-го полка ВСУ Евгения Карася, говорит, что тот совершил уголовное преступление. Но после очередной волны хейта и угроз в сети Дмитрук начал жаловаться, что частные фирмы не хотят его охранять, а ему самому якобы поступают угрозы и все это из-за его государственной деятельности и политических взглядов.

Что известно о деятельности Дмитрука

Вот вы слышали когда-то о деятельности Дмитрука, кроме этих скандалов, которые мы перечислили? Напишите нам в комментариях – это очень важно. А вот Дмитрук говорит, что его хотят лишить возможности заниматься политической деятельностью. То есть, он таков весь слуга народа в прямом смысле этих слов, ведь из партии его давно исключили, а его хотят лишить возможности служить народу, только вот вопрос, какому именно народу Дмитрук служит? Ведь из-за всех скандалов, в которые он в последнее время загремел, его давно нарекли пророссийским политиком и к тому же напомним, что нардеп имеет почетное место в базе Миротворец и фигурирует там, как провокатор и агент влияния РПЦ.

А еще он иподиакон УПЦ МП. А в феврале 2024 года внес залог за архидьякона УПЦ МП Павла Музычука, которого СБУ задержала 9 февраля по подозрению в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Так где же здесь служение народу? По крайней мере, украинском! Хотя сам Дмитрук отмечает, что ни с кем не сотрудничает и кураторов нет. Но в 2023 году он на пару со своим коллегой нардепом Александром Куницким прямо посреди центра Киева напали на человека, а уже потом оказалось, что избитый — военный.

Но вот что интересно, Дмитрук за это до сих пор никак не наказан. Правда, в октябре 2023 года Офис генпрокурора открыл уголовное производство по нардепам, однако опять же, как вы понимаете, ни Дмитрук, ни Куницкий не наказаны.

"Это что, ок??? Так почему Дмитрук удивляется, что даже коммерческие компании не хотят предоставлять ему охрану? С таким почетным списком. И возможно, мы просто еще не все знаем. Однако стало известно, что 26 августа президент Владимир Зеленский собирает совещание руководителей правоохранительных органов и еще ряда структур по предателям и их бегству из Украины – об этом он заявил в своем традиционном обращении к украинцам."

Напомним, по факту имеющихся данных о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины Дмитруком возбуждено уголовное производство.

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