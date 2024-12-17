Известный психиатр Глузман оценил политику Зеленского: "Он сам виноват во многом"

Известный общественный деятель, психиатр Семен Глузман рассказал, как он относится к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал в комментарии проекту "Наодинці".

Семен Глузман отметил, что он недоволен политикой президента.

"Он думает, что его очень любят западные политики. Но они благосклонны скорее к народу Украины. Он (Зеленский – ред.) же не воюет, сын у него еще маленький. Меня возмущает, когда он пытается общаться с Макроном и другими на "ты". Хотя он очень изменился. Он очень постарел, тяжелая жизнь у него. Но он во многом виноват сам. Меня не утешает присутствие "вице-президента", его фамилию вы знаете. Еще есть негодяй, который отвечает за правоохранительную систему – Татаров", – сказал Семен Глузман.

Психиатр и диссидент Семен Глузман отметил, что по его информации, некоторые западные лидеры еще более 2 лет назад просили Зеленского убрать одиозных людей из своей команды.

"Я ожидал, что он начнет немного чистить свое окружение", – сказал он.