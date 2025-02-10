Известный украинский футболист подарил квартиру семье из Бахмута

Семья из Бахмута получила новую квартиру в Киеве. Ее подарил известный футболист. Что известно?

Семья Петровых из Бахмута потеряла в оккупированном россиянами городе все свое имущество. Их уютный и просторный дом испепелился под огнем оккупантов. После более двух лет переездов и поисков нового места - семья с двумя детьми наконец обустроилась и начинает жизнь сначала. В собственной новой квартире.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Братья Петровы хвастаются своими спортивными достижениями. 8-летний Артур и 13-летний Александр - оба футболисты. Но в их новой комнате награды только младшего брата, потому что старший остались в Бахмуте.

Из родного Бахмута семья Петровых выехала в мае 2022 года. Там оставили новый дом, который приобрели и отремонтировали перед полномасштабным российским вторжением.

Награды ребят

"Большой, просторный, красивый, очень много мечтаний было, но не случилось, как хотелось", - говорит Анна Петрова, переселенка из Бахмута.

О том, что россияне их дом превратили в сплошной пепел и металлолом, они узнали уже в эвакуации. Сейчас живут в Киеве, но перед этим сделали немало остановок.

"Попали к нашим друзьям в Соледар. Когда до Соледара уже дошла война, поехали в Чернигов, а оттуда в Каменское, а из Каменского уже в Киев", - говорит Александр Петров.

Обо всем этом семья рассказывает уже в новой отремонтированной квартире. И этим обязаны своим сыновьям, которые вернулись к тренировкам и их взяли в футбольный клуб "Локомотив".

В мае 2024 года известный украинский футболист Александр Зинченко пришел на одну из тренировок, чтобы поддержать юных спортсменов, ведь в то время их стадион был еще полуразрушен после падения обломков российской ракеты. Зинченко знал и о том, что в клубе играют ребята из Бахмута.

"Я увидел в них самих самого себя, потому что именно в таком возрасте я решил стать профессиональным футболистом и идти просто за своей мечтой. Поэтому я просто понимаю, что они дважды убегали от войны и живут в не очень хороших условиях. Просто захотелось очень сильно помочь", - говорит Зинченко.

Александр Зинченко

На стадионе семья узнала, что скоро будут жить неподалеку. Они уже заехали в отремонтированный четырехкомнатный дом и теперь показывают Зинченко как обустроились. Футболист отмечает: хочет, чтобы этот его поступок стал примером для других людей, имеющих возможности, помогать тем, кто в этом нуждается.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ТСН НОВОСТИ 10 ФЕВРАЛЯ — ПОНЕДЕЛЬНИК

Читайте также: