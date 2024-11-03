Известный военный назвал, чего захочет Россия на переговорах

Разговоры о возможных переговорах с Россией не стихают. Об этом говорят как лидеры разных стран мира, так и эксперты. Свое мнение на этот счет высказал известный военный с позывным "Осман". Он назвал условия, при которых можно начинать переговоры с Россией.

Что о переговорах с государством-агрессором думают сами военные, рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Заявление военного

Военнослужащий с позывным "Осман", доброволец 24 Отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов на своей странице в Инстаграм назвал условия, при которых можно начинать переговоры с Россией.

Военный отметил, что если Украина не сможет продолжать давать вооруженный отпор России, то начинать переговоры о прекращении огня можно только на тех линиях, где сейчас проходит фронт. И в любом случае не соглашаться на внеблоковый статус Украины, на котором настаивают россияне.

Что на самом деле заберет Россия

Военный отметил, что перемирие на условиях России означает, что Украина должна отдать россиянам Запорожье и Херсон, который вторично РФ уже не сможет оккупировать, но очень к этому стремится. Также предусматривается нейтральный внеблоковый статус Украины и так называемые "демилитаризация и денацификация".

Россия вернется?

По его словам, россияне, в частности, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, открыто говорят о том, что стремятся сейчас подписать документ о перемирии, чтобы через некоторое время, когда Украина потеряет бдительность, снова начать боевые действия и захватить большие территории.

И это еще лучший вариант, потому что в худшем – украинцам жизни не дадут.

Какими должны быть условия Украины

Кроме того, военный акцентировал, что если уж говорить о переговорах, то нужно трезво оценивать ситуацию и требовать, чтобы прекращение огня было минимум на текущей линии фронта.

По его мнению, в Украине должна остаться армия численностью не менее 1 млн. человек. Также необходимо стать членом оборонного альянса, чтобы сделать невозможным начало следующей полномасштабной войны. Он добавил: если бы Европа хотела окончания войны – она бы уже закончилась.

Война или мир?

В то же время военный отметил, что лично он выступает за то, чтобы продолжать боевые действия с РФ, потому что в случае, если война повторится, существует риск, что украинцев просто начнут массово вывозить в концлагеря.

Заявление Жорина

Недавно и заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин также озвучил свое мнение по поводу переговоров с РФ. Во время интервью для "Фокуса" военный заявил, что условий для переговоров с Россией не видит.

Кроме того, Жорин отметил, что пока Запад думает: взять Украину в НАТО или нет "ерефия" уже сформировала полноценную мировую корпорацию зла, куда входят такие страны, как Россия, Китай, КНДР. Они решительны и реально поддерживают друг друга.

Заявление Зеленского о переговорах

В начале недели Зеленский сделал несколько неожиданных заявлений во время общения с журналистами The Times of India.

Он заявил, что сами переговоры с Россией могут состояться в Индии, более того, украинский президент вдобавок заявил, кто может повлиять на окончание войны.

Кроме того, Зеленский заявил, что блокировка российской экономики, блокировка дешевых энергоресурсов, блокировка оборонно-промышленного комплекса России "приведет к снижению способности Москвы воевать, даст более короткий срок их войне против нас".

Что говорят в США о конце войны

Несколькими днями ранее министр обороны США Ллойд Остин высказал мнение, что война России против Украины закончится путем переговоров.

Однако он отметил, что Штаты в дальнейшем будут поддерживать Украину, которая "сама определит", когда нужно садиться за стол переговоров. Об этом сообщили в Пентагоне по итогам встречи Остина с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Что говорят в Украине о ядерном оружии

Намерения создать ядерное оружие в украинском МИДе официально опровергали, как и в Офисе президента, после статей об этом западных медиа.

В частности, советник президента Дмитрий Литвин в комментарии “24 канала” заявил, что уже давно можно перепутать, где слова военного обозревателя Bild Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов. Ведь и те, и те "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости".

Позже на публикацию Bild также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что "любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками".

Позже президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие. Он объяснил, что говорил о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, но и не получила взамен обещанных гарантий безопасности.

Генсек НАТО об Украине

Генсек НАТО кратко прокомментировал это, повторив: "Украина будет в НАТО. А до этого мы сделаем все, чтобы у Украины было все, что нужно".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "МЫ ВОЙУЕМ С ПОД**АСАМИ!" Известный военный назвал, чего захочет Россия на переговорах!

Напомним, ранее в Кремле цинично описали так называемую "мирную инициативу", которую предложил президент РФ Владимир Путин.

Мир без ядерного оружия. США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей

Читайте также: