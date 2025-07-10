Известный военный назвал неожиданную дату окончания войны в Украине: есть несколько условий

По отдельным расчетам, наземного ресурса техники в России может хватить лишь на несколько месяцев / © ТСН

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К середине июля ряд экспертов прогнозировали наступление существенного механизированного кризиса в российской армии, однако руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко вчера заявил, что Россия накапливает запасы и ресурсы для ведения интенсивных боевых действий по меньшей мере до 2027 года.

«То есть ресурсы накоплены были до конца 2025 года, сейчас накапливаются ресурсы на весь 2026 год интенсивной войны, такой как сейчас», — отметил Коваленко.

По его данным, способность России продолжать войну зависит от ряда факторов. Среди них поддержка КНДР, которая поставляет оружие и может продолжать это делать, импорт технологий из Китая и отсутствие жестких санкций со стороны Запада.

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В свою очередь, военный и политолог Кирилл Сазонов в комментарии для ТСН.ua о нынешнем механизированном потенциале России говорит следующее: «В российской армии уже есть дефицит техники (тяжелобронированной наземной — Ред.) и его все видят. Россия производит недостаточно танков, а теряет гораздо больше. В течение последнего года они точно занимаются тем, что собирают из оставшегося на складах хлама технику. С трех танков собирают один. С каждым месяцем остается меньше качественного хлама».

И уточняет: «Используют уже даже танки Т-62 (они производились в СССР с 1962 по 1975 год — Ред.). Это о многом говорит».

Также Кирилл Сазонов обращает внимание на большое количество именно пехотных штрумов.

«Мы видим по характеру боевых действий, что очень много именно пехотных штурмов. Враг понимает, что из-за применения дронов его техника сразу попадает под прицел. Это приоритетная мишень. Мы видим, что механизированные штурмы становятся редкостью, а когда начинаются, наши пилоты «выбивают» технику очень быстро», — говорит военный.

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И приводит показательный пример: «Где-то неделю-две назад была попытка провести большой механизированный штурм на Покровском направлении. Было 24 единицы российской техники, осталось четыре. Другая техника была уничтожена».

России уже помогают техникой

«Россия уже получает технику из Северной Кореи, снаряды. Без этой помощи, мне кажется, у них все было бы хуже. Бесконечных ресурсов и производства у них нет, но они ищут способ закупать старую советскую технику в других странах, в Северной Корее, возможно — в Китае», — говорит Кирилл Сазонов.

И делает такой военный прогноз: «Если все, что есть, они будут бросать «в топку», на штурмы, то осенью это может закончиться. Если будут экономить, как это делают сейчас, то хватит на большее время. Как видим, сейчас активно используются пехотные штурмы, на мотоциклах, на автомобилях. Благодаря дронам война во многом меняется. Танк и бронетехника — не такие уж короли поля, как это было написано в военных доктринах десятилетней давности».

По мнению Кирилла Сазонова, с учетом всех этих обстоятельств есть шансы, что активные боевые действия со стороны России могут продолжаться до наступления осенне-зимнего периода.

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«Я считаю, к концу осени плюс-минус два месяца и будут серьезные переговоры. Возможно, это будет в ноябре, возможно, раньше, возможно, под Новый год или в феврале. Это зависит от цен на нефть, золото и состояния российской экономики, от санкций, интенсивности боевых действий и даже от погоды», — говорит Сазонов.

Он не исключает, что может произойти разграничение по линии боестолкновения.

Почему Россия верит в достижение своих целей

На этот вопрос Кирилл Сазонов отвечает так: «Слишком мощно работает их пропаганда. Россияне не верят в свои потери, а верят телевизору. Я считаю, что к верхушке власти в России доходит довольно ошибочная информация, преувеличенная. Согласно их данным, Россия постоянно побеждает, а безумные потери несет именно Украина. Это дает у них результаты и искажает восприятие реальности».

Ранее сообщалось о том, что Портников описал жуткое будущее Киева и крупных городов Украины .

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