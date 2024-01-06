Известный военный раскрыл правду, готовили ли "Азовсталь" к полномасштабной войне

Что происходило в Мариуполе за несколько дней до вторжения.

Офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко рассказал, почему именно "Азовсталь" стала местом обороны Мариуполя и развенчал громкий миф россиян об этом месте.

В эксклюзивном интервью ведущей ТСН Наталье Островской он раскрыл правду, готовили ли металлургический комбинат к началу полномасштабной войны.

"Нет, это фейк выдуманный российскими пропагандистами. Они же начали говорить о том, что готовили годами, там были склады, лаборатории… Завод "Азовсталь", завод Ильича и "Азовмаш" были определены как пункты обороны при конечном планировании условно за две-три недели до начала полномасштабного вторжения. Когда уже поняли, что накопление войск велико и вторжение будет”, – рассказал Дмитрий Андрющенко.

Наталья Островская и Дмитрий Андрющенко / Фото: ТСН.ua

По его словам, тогда поступила задача занять оборону Мариуполя. В ходе ее планирования военные обнаружили для себя основные опорные пункты и пункты управления.

"И это логично, что там, где больше бетона и железа, больше шансов обороняться или выдержать артобстрел. До этого в принципе никто этого не планировал, потому что все были уверены, что оборона будет проходить по восточным границам. Никто и подумать не мог, что через неделю после начала полномасштабки придется оборонять город с западной окраины", – рассказал Дмитрий Андрющенко.

Военный говорит, что он и большинство его товарищей до сих пор не понимают, как крупные города с довольно большим населением, как Бердянск, Мелитополь и Геническ, россияне прошли за неделю.

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