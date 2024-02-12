Известный военный выразил мнение о смене главнокомандующего ВСУ: "У меня была встреча с Сырским"

Сергей Филимонов, более известный на позывной "Филя" — новый 29-летний командир батальона "Волки да Винчи". Он выразил мнение о смене главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

В эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной военный рассказал, что критика гражданских в этом случае неуместна.

“Сейчас был сменен главнокомандующий. Валерий Федорович Залужный — это очень большой человек. Для нашего батальона он как отец. Это человек, которого очень уважал "Да Винчи" — человек, которого мы очень уважаем. И я считаю, что благодаря ему мы и имеем страну сейчас. Если бы не он, я не знаю, кто справился в тот момент с этими вызовами. Но сейчас главнокомандующим стал Сырский. И гражданские, в основном гражданские, начинают критиковать, разгонять нездоровые истории. Это не их дело, я скажу так”, — считает Сергей Филимонов.

По его словам, именно военные, а не гражданские, должны и будут говорить, если у армии будут большие проблемы.

Сергей Филимонов рассказал, что познакомился с Александром Сырским в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

“В первые дни меня набрали из Сухопутных войск. При том, что подразделение "Гонор" не относилось ни к кому. Меня пригласили на встречу с Сырским. Понятно, что у меня был опыт некоторый, но по факту я обычный парень, у которого 150 человек, немного оружие где-то взяли, немного оделись. Он со мной пообщался и спросил, можете ли вы взять это направление, можем ли мы рассчитывать на вас, что вам для этого нужно. Для меня тогда было удивление, что командующий Сухопутными войсками встречается с группами, рассматривает их, смотрит на опыт, общается и дает конкретные задачи”, — говорит военный.

Он считает, что именно это оказало большое влияние на оборону Киева. В дальнейшем их батальон выполнял задачи по приказу Сырского.

“Я тогда очень зауважал Сырского. А дальше наш батальон долгое время находился в личном резерве Сырского. И те задачи, которые мы выполняли, выполняли по его приказу. И потому нас перемещали по фронту, там, где было тяжелее всего. Поэтому я скажу, что точно не нужно сейчас очень волноваться и говорить, что мы проиграли, нас всех убьют. В первую очередь нужно идти в ТЦК, или лучше в "Волки Да Винчи", и готовиться воевать", — рассказал Сергей Филимонов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Почему перемирие — это предательство? Нам выгоднее в обороне уничтожать как можно больше россиян: комбат "Филя"

Читайте также: