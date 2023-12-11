Известный врач и отец пяти детей в Ровно получил повестку: чем все закончилось

В Ровно известный врач-анестезиолог областной детской больницы Павел Сильковский получил повестку. Придя в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), мужчину отправили проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК), несмотря на то, что на его содержании находятся пять несовершеннолетних детей.

Об этом мужчина рассказал на своей странице в Фейсбуке. В комментарии сайту ТСН.ua Павел Сильковский добавил, что не собирался ни с кем спорить и уклоняться от службы.

"Я пошел туда со своими документами и все это предъявил. Со мной нормально общались, никаких проблем не было. Но сказали, что я должен пройти медкомиссию, а уже тогда будут принимать во внимание факт, что у меня пять несовершеннолетних детей. Это единственное, что меня немного удивило, потому что раньше так же ходил в военкомат мой знакомый, тоже многодетный отец. Его документы приняли во внимание и сразу дали отсрочку, на комиссию не отправляли”, — рассказал ТСН.ua Павел Сильковский.

Мужчина уже прошел ВЛК и надеется, что получит отсрочку в соответствии с законом.

"Я только в пятницу закончил комиссию, поэтому не мог этот акт занести в военкомат. Буду видеть, что они мне скажут", — рассказал Павел Сильковский.

Правомерны ли действия военкомата

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua отметила, что соблюдать правила военного учета должны все без исключения призывники, военнообязанные и резервисты, независимо от того, подлежат ли они призыву на военную службу.

“Честно говоря, большинство мужчин призывного возраста не соблюдают правила военного учета, не возобновляют свои учетные данные в ТЦК и СП, в том числе в случае изменения семейного положения, места жительства, зачисления на обучение или отчисления и т.д. И ТЦК СП, который в свою очередь может и не знать о наличии права для отсрочки, имеет все основания вызвать мужчину призывного возраста для уточнения учетных данных, постановки на военный учет, направления на ВЛК, а уже после будет рассматривать вопрос о наличии или отсутствии оснований для отсрочки”, — рассказала Марина Бекало.

Поэтому такой случай с врачом является достаточно стандартной ситуацией, которая не должна вызывать беспокойства, подчеркнула адвокат.

Если мужчина ранее не становился на военный учет военнообязанных в 27 лет или менял место жительства без постановки на военный учет, не проходил ВКЛ, не обновлял свои учетные данные, то ТЦК СП имеет право вызвать военнообязанного для обновления учетных данных.

“Для этого он потребует все имеющиеся документы и данные, относящиеся к военному учету. Например, диплом об образовании для определения соответствующей военно-учетной специальности, данные о состоянии здоровья. Для этого военнообязанного направляют на ВЛК”, — объяснила Марина Бекало.

После прохождения ВЛК и обновления учетных данных ТЦК СП должен рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки, если для этого есть основания.

“Согласно реализации права на отсрочку, военнообязанный должен подать в ТЦК СП все имеющиеся у него документы, подтверждающие право на отсрочку и желательно еще заявление о предоставлении отсрочки. И в таком случае мужчина не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. А потому со стороны ТЦК СП в данном случае нет нарушений профильного законодательства. Мужчина пройдет ВЛК, предоставит документы, подтверждающие содержание несовершеннолетних детей, и получит от ТЦК СП право на отсрочку", — рассказала Марина Бекало.

Напомним, в Украине предлагается криминализировать уклонение от военного учета и установить фиксированный срок службы по мобилизации.

Отец пяти детей в Ровно получил повестку

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