Извращенец два года шантажом насиловал чужого ребенка, а его жена чуть не довела девочку до смерти

В Житомирской области к 10 годам лишения свободы приговорили мужчину, который два года насиловал одноклассницу своего сына. На суде он вину отрицал.

Об этом говорится в приговоре Черняховского районного суда Житомирской области от 20 октября 2025 года.

Что известно об изнасиловании

Подозреваемый является отцом одноклассника потерпевшей. Он с июня 2018 года по август 2020 года насиловал девочку, которой тогда было всего 13 лет.

Первый эпизод произошел в июне 2018 года, когда 13-летняя потерпевшая принесла ему пиво к местному пруду. Мужчина, пользуясь ее беспомощным малолетним состоянием, повалил девочку на землю и изнасиловал.

После первого случая обвиняемый, по показаниям потерпевшей, шантажировал ее, угрожая «рассказать всем, что она сама к нему „полезла“ первая, если она не согласится на новые встречи. Такие контакты, включавшие половые акты, продолжались в течение двух лет (2018-2020).

Факты систематического общения и согласования встреч были подтверждены данными мобильного оператора: между номерами обвиняемого и потерпевшей было зафиксировано более 14 тысяч соединений.

Девочка рассказала о давлении и шантаже со стороны обидчика

Потерпевшая рассказала, что мужчина удерживал ее под контролем с помощью страха и угроз огласки.

Она отметила, что после изнасилования ее было стыдно обо всем признаться родным, а потому подростка сожгла белье.

Через месяц мужчина начал шантажировать ребенка, требуя регулярных встреч, а потому она согласилась на интим. Девушка отметила, что «боялась осуждения, что подсудимый ее опозорит перед односельчанами, сверстниками. Тетке тоже не могла рассказать, поскольку ей было стыдно».

Она добавила, что решила признаться, поскольку у нее появился парень и подсудимый совершил из-за этого скандал и угрожал, что совершит самоубийство. Тетя и мать девушки обратились в полицию.

В августе 2020 года идя по улице она увидела подсудимого и его жену, которая морально пыталась надавить на нее, поэтому после разговора от волнения приняла большую дозу таблеток, что привело к отравлению и она попала в медицинское учреждение.

Тетя девушки отметила, что племянница живет в ее семье. Подсудимый часто помогал им по хозяйству. Когда у девочки появился парень — взрослый приехал к ним и устроил скандал. Тогда племянница рассказала ей правду.

Подсудимый и его жена все отрицали

Подсудимый отрицал свои отношения с девочкой. Он убеждал суд, что она и тетя все «выдумали» и якобы требовали от него 100 тысяч грн за молчание.

Жена подсудимого подтвердила его слова.

Заключение психологической экспертизы установило, что потерпевшая является доверчивой, а ее участие в отношениях воспринималось ею как вынужденное действие во избежание общественной огласки и сохранения базовой потребности в безопасности.

Приговор суда

Суд подчеркнул, что доказательства виновности подсудимого, включая показания девочки, подтвержденные экспертизами, доказаны «вне разумного сомнения».

Его признали виновным ч.4 ст. 152, ч.1 ст. 155 УК Украины. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.