Изъятие автомобилей, наказание для уклонистов и повестки по-новому: что изменит закон о мобилизации

Верховная Рада 11 апреля приняла законопроект №10449 о мобилизации в целом. За документ проголосовали после согласования 4294 правок, которые вчера рассматривали до двух часов ночи. "За" отдали голоса 283 народных депутата.

Подготовка этого законопроекта продолжалась с прошлого года. Он вступит в силу через месяц после подписания его президентом Владимиром Зеленским.

Сайт ТСН.ua объясняет, что предусматривает принятый парламентом закон — коротко об основных положениях. Мы также собрали важные нормы, которые отклонили.

Адвокат Марина Бекало отметила, что в сравнительной таблице к документу, опубликованной на сайте Верховной Рады, появились новые правки, которые не были в главном проекте до этого.

Наказание для уклонистов

Доработанный проект предусматривает меры воздействия на нарушителей воинского долга и учета в виде лишения права вождения в судебном порядке, по иску Территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП) на срок до выполнения военнообязанных требований ТЦК СП.

Лишить права вождения автомобиля можно в случае нарушения военнообязанных требований ТЦК СП явиться за повесткой и в случае невозможности задержать такое лицо полицией.

Однако лишить водительских прав могут не всех. Суд не удовлетворяет иск ТЦК СП в случаях, если это лишает человека основного законного источника средств к существованию или если человек использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью I, II группы или ребенка с инвалидностью.

"Решение суда о лишении права вождения автомобиля можно также обжаловать в апелляционной инстанции в течение 15 дней", — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Изъятие автомобилей для нужд ВСУ

Законопроект предусматривает изъятие транспортных средств для нужд Вооруженных сил Украины. Впрочем, только у граждан, у которых еще есть зарегистрированные транспортные средства. То есть у тех, кто имеет больше одного автомобиля.

Регистрация в е-кабинете призывника

Регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста решили сделать добровольной для тех, кто состоит на военном учете.

Электронные повестки гражданам не будут посылать. Их и дальше будут вручать только в бумажном виде

Обязанность уточнить данные в ТЦК

Военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу закона обязаны уточнить свои учетные данные через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), электронный кабинет или лично в ТЦК СП.

Если граждане находятся за границей, они могут отправить информацию в ТЦК СП по электронной почте, позвонить туда или зарегистрировать электронный кабинет и обновить данные в нем.

Проектом также предусматривается, что получить консульские услуги в заграничных дипломатических учреждениях Украины военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет смогут только если они обновили свои военно-учетные данные.

Правила пересечения границы для мужчин

Вводится обязанность мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК СП, полиции или представителя Госпограничной службы при пересечении границы. То есть военнообязанные должны постоянно носить с собой военно-учетный документ.

"При проверке документов должностные лица должны осуществлять фото- и видеофиксацию процесса, а также могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов", — отметила Марина Бекало.

Сужение права на отсрочку

Законопроект значительно сужает право на отсрочку, в частности, для таких категорий лиц:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, при условии отсутствия задолженности по алиментам;

самостоятельно воспитывающих детей, если в связи с лишением второго родителя родительским прав, признанный пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, или объявленный умершим, отбывает наказание или самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда;

Значительно изменяются основания получения отсрочки в случаях, если в семье есть лица с инвалидностью, в том числе:

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если они сами нуждаются в постоянном уходе за заключением МСЭК или ЛКК и в случае отсутствия трудоспособных членов семьи), которые обязаны и могут осуществлять за ними уход;

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, или III группы в случае отсутствия у такого лица конечностей, или наличия онкологической болезни, психического заболевания, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (супруга), при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать.

"В случае отсутствия невоеннообязанных лиц возможности ухаживать за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью", — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

родные братья и сестры, внуки лица с инвалидностью I или II группы, занятые уходом за ней (при отсутствии членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе за заключением МСЭК или ЛКК)

В случае отсутствия членов семьи I и II степени родства отсрочку будут иметь родственники III степени родства.

Отсрочка для студентов

Соискатели образования теперь получают отсрочку только в случае получения уровня образования, что выше ранее полученного уровня образования в такой последовательности.

“Например, после первого – бакалаврского уровня получает второй – магистерский уровень высшего образования, после которого, соответственно, третий – образовательно-научный или образовательно-творческий, то есть аспиранты. Отсрочку будут также докторанты и интерны”, — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

В то же время законопроект предусматривает возможность оформить отсрочку через электронный кабинет.

"Что является достаточно положительной новостью, ведь исключает необходимость лично явиться в ТЦК СП", — рассказала Марина Бекало.

Призыв мужчин в возрасте до 25 лет

В законопроекте также четко определено, что призыву на военную службу во время мобилизации не будут подлежать мужчины в возрасте до 25 лет. Прошедшие базовую военную подготовку могут быть призваны только с их согласия.

Новые правила вручения повесток

Проект также предусматривает изменения в средствах воздействия на нарушителей требований законодательства о мобилизации. В частности, предполагается порядок вручения требования явиться в ТЦК СП.

Повестка также будет считаться врученной:

под расписку средствами почтовой связи;

при проставлении в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам;

"В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования ТЦК СП не выполнил, в отношении нарушителя применяются меры воздействия в виде лишения права вождения на срок до выполнения требования ТЦК СП", — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Отмена срочной службы

Вместо срочной службы законопроектом вводится базовая военная служба. Ее проходят граждане от 18 до 25 лет. Они могут самостоятельно выбрать период прохождения службы, но до того, как им исполнится 24 года.

Демобилизация после 36 месяцев службы

Законопроект о мобилизации народные депутаты приняли без нормы демобилизации. Положение о 36 месяцах и решении ставки полностью изъяли из закона перед голосованием. По словам нардепов, по демобилизации должны разработать отдельный законопроект.

Общевоенная подготовка для мужчин и женщин

С 1 сентября 2025 года в учреждениях профессионального высшего и высшего образования, военных вузах и военных учебных подразделениях вузов проектом вводится базовая общевойсковая подготовка. Мужчины обязаны ее проходить, а женщины — по добровольному согласию.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон 9281 о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников от 27 до 25 лет. Это произошло спустя почти год после его принятия Верховной Радой.

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