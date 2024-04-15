Изъятие транспорта на нужды ВСУ: все о резонансной норме в законе о мобилизации

В Раде заверили, что 90% граждан точно не стоит беспокоиться об этих нормах.

Новый закон о мобилизации предусматривает изъятие транспорта для нужд ВСУ у граждан, имеющих более одного автомобиля. Будут изымать не все машины и не у всех, то есть есть отдельные категории владельцев и транспорта, которых может затронуть мобилизация авто.

ТСН.ua собрал все, что известно об изъятии транспорта на нужды ВСУ в рамках нового закона о мобилизации.

Верховная Рада 11 апреля окончательно приняла новый закон о мобилизации, который получил большой резонанс в украинском обществе. В частности, многих граждан взбудоражила норма закона об изъятии транспорта на нужды войска. Юристы и народные депутаты объяснили, кого коснется эта норма, и какие именно машины нужны армии.

Заметим, что военно-транспортная обязанность устанавливается для удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период транспортом (в том числе и водным) и техникой. Кроме органов власти, эта обязанность распространяется на предприятия, учреждения, в частности железную дорогу, порты, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, обеспечивающие эксплуатацию транспорта, а также на граждан – владельцев транспортных средств.

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Изъятие транспорта на нужды ВСУ – какой механизм

Мобилизовать автомобиль могут представители ТЦК и СП. Они получат от МВД данные о транспорте в собственности предпринимателей и граждан для выполнения военно-транспортного долга.

Согласно закону, отныне в случае необходимости предприятие или организация должны будут обеспечивать доставку транспорта или другой техники в воинские части.

Перед изъятием должна быть проведена экспертная оценка автомобиля и оценка его рыночной стоимости. Будут забирать тот, который больше подходит для нужд войска.

Количество мобилизуемых в каждой области автомобилей будет определять местная администрация, будут составляться специальные списки. Однако пошаговый алгоритм изъятия транспорта у граждан по состоянию на данный момент точно не известен. Речь идет только об общих положениях.

Что касается возвращения транспорта владельцам, то это должно произойти в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации и в случае, если машина еще есть. Машины должны забираться под специальные расписки, а в случае утраты транспорта государство должно будет вылатать владельцу компенсацию.

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У кого могут изъять транспортное средство

Как пояснила в комментарии для ТСН.ua адвокат Марина Бекало, закон предусматривает изъятие транспорта для нужд ВСУ только у граждан, на которых зарегистрированы еще и другие транспортные средства. То есть речь идет о тех украинцах, кто является владельцем более одного авто.

По словам нардепа Ярослава Железняка в комментарии для Times of Ukraine, изъятие транспорта касается только юридических лиц и техники, отвечающей потребностям военных. То есть речь идет о предприятиях, имеющих в собственности более одного бронированного транспортного средства. Нардеп заверил, что об изъятии частных авто граждан речь не идет.

"Смотрите, есть авто у юридических лиц. Они и так сейчас находятся на военном учете. И есть теоретическая возможность, если вдруг не будет хватать авто, и именно это авто отвечает, какой-то военный бронированный бус — вот что-то такое, и их два, то в теории одно могут изъять. Это не означает автоматическое изъятие каждого второго автомобиля", – пояснил Железняк.

В свою очередь нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский указал, что речь идет о либо временном, либо о безвозвратном изъятии транспорта, но с компенсацией стоимости. По его словам, в действующем законе о мобилизации предусмотрена возможность изъятия транспорта у предприятий, организаций и граждан.

"Мы в этом законе конкретизировали, что если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека или это единственное у человека транспортное средство, то оно не может быть изъято. Но если есть более одного транспортного средства, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, они могут быть изъяты", – рассказал Вениславский.

Он отметил, что речь идет исключительно о специфических транспортных средствах: грузовиках, подходящих для перевозки боеприпасов, личного состава; специальной технике, которая может работать в условиях бездорожья.

"Поэтому я думаю, что 90% граждан точно не стоит беспокоиться об этих нормах, которые мы уточнили", — подчеркнул нардеп.

Он также рассказал, что перед мобилизацией транспорта ВСУ формируют перечень потребностей, затем в конкретных административно-территориальных единицах в областях создаются мобилизационные заказы, после чего машины ставятся на учет в ТЦК и могут быть изъяты.

"Но это не значит, что они обязательно будут изъяты. Легковых транспортных средств точно в таких нуждах нет", – заверил Вениславский.

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