Изюм в плену: как живут люди в полностью разрушенном российскими оккупантами городе

Изюм в плену: как живут люди в полностью разрушенном российскими оккупантами городе

Горячее всего остается в Харьковской области. Российские военные продолжают наступление возле Изюма. По данным Генштаба, на направлении к городам Барвинково и Славянска оккупанты стягивают дополнительные батареи "Смерчей" и тяжелых минометов. В Изюме нет света, газа, воды и связи.

О ситуации во временно оккупированном россиянами городе в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник.

Так, по его словам, российские оккупанты разрушили более 80% всей жилой инфраструктуры в Изюме.

"В первую очередь это жилые кварталы, частные дома, многоквартирные дома, по которым россияне сознательно и целенаправленно наносили удары не только авиацией, артиллерией и залпами реактивных снарядов, а даже танками. То есть они видели, куда они бьют и что разрушают. Также уничтожены все торговые точки, магазины, предприятия, организации, школы, детские сады, больница. Все разрушено еще в начале агрессии", — отметил Стрельник.

Он также отметил, что по данным горсовета, в заблокированном городе остается 15 тысяч гражданских жителей, которых фактически в плену удерживают российские оккупанты, которые держат их живым щитом он контрударов ВСУ.

"Уже более 2 месяцев оккупанты отказывают руководству Украины, ОВА, городским властям, разным международным организациям, волонтерам в предоставлении любых гуманитарных коридоров для завоза еды, лекарств и эвакуации людей, прежде всего, детей, женщин, пожилых и больных людей", — рассказывает депутат Изюмский городской совет.

Из-за того, что город полностью разрушен — там также не работают никакие банковские учреждения, банкоматы, рынки, торговые павильоны. Но люди поддерживают друг друга – делятся продуктами и ловят рыбу, добывая себе еду, добавляет Стрельник.

Он также говорит, что люди живут также и в информационной блокаде, поскольку нет Интернета, оккупанты блокируют связь.

Также, к сожалению, известно о случаях военных преступлений, совершаемых россиянами в Изюме. Среди них и те, о которых сообщала и Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, что уже дошло до того, что издеваются над детьми, в том числе и насильственными методами. Горсовету известно, что проводятся так называемые "зачистки" — оккупанты вместе с коллаборантами ходят со списками и выискивают семьи участников АТО, терробороны, бизнесменов, активистов, полицейских и представителей разных государств служб. И если удается найти таких, то их сразу арестовывают и их дальнейшая судьба неизвестна.

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Следует отметить, что россияне захватили и оккупировали Изюм с 1 апреля.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 91-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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