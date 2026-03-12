єОселя в 2026 году: как изменились условия программы покупки доступного жилья

єОселя в 2026 году

Государственная программа доступной ипотеки “єОселя” остается одним из ключевых инструментов для приобретения жилья в Украине. Она позволяет украинцам получить ипотечный кредит по значительно более низким процентным ставкам, чем на рынке — под 3% или 7% годовых.

Программа заработала в 2022 году и стала одним из крупнейших государственных проектов в сфере жилищной политики. По состоянию на начало 2026 года более 22 тысяч украинских семей уже приобрели жилье благодаря «єОселе», получив кредитов почти на 40 млрд грн.

В этом материале ТСН.ua рассказываем, как работает программа, кто может взять ипотеку и что изменилось в 2026 году.

«єОселя» 2026: условия программы

«єОселя» — это государственная программа доступного кредитования жилья. Она реализуется Министерством экономики и Министерством цифровой трансформации через ЧАО «Укрфинжилье».

Ее главная цель — помочь украинцам приобрести собственное жилье на льготных условиях, особенно работающим в важных для государства сферах или не имеющим собственной недвижимости.

Основные характеристики программы:

ставка — 3% или 7% годовых

срок кредита — до 20 лет

льготная ставка действует первые 10 лет

после этого ставка растет до 6% или 10% в зависимости от категории заемщика.

минимальный начальный взнос — от 20%, для молодежи может быть от 10%

Кредиты по программе выдают около десяти банков, в частности Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Sense Bank, Таскомбанк, Глобус Банк и другие.

Кто может воспользоваться программой «єОселя»

Подать заявку могут граждане Украины, которые:

старше 18 лет;

имеют официальный доход и могут подтвердить платежеспособность;

не имеют собственного жилья или имеют жилье меньшей площади, чем установленные нормативы.

Норматив жилой площади составляет:

52,5 м² для семьи из 1–2 человек ,

+21 м² на каждого следующего члена семьи.

Если жилье меньше этой нормы, человек может претендовать на участие в программе.

Условия «єОселі» для военных, ВПО, молодежи

Льготные категории — ипотека под 3%

Самая низкая ставка доступна для отдельных категорий граждан:

военнослужащих

работников сектора безопасности и обороны

медиков

педагогов

ученых

Именно эти категории составляют значительную часть участников программы. Например, более половины заемщиков — это военные и представители сектора безопасности.

Ипотека под 3% позволяет существенно снизить ежемесячные платежи, поэтому спрос на эту категорию кредитов остается самым высоким.

Украинцы без собственного жилья — ипотека под 7%

Остальные граждане могут получить кредит под 7% годовых.

Это касается:

людей без собственной недвижимости;

семей, в которых жилье меньше установленной нормы;

внутри перемещенных лиц;

ветеранов войны.

Для них действуют следующие условия: минимальный взнос — от 20%, срок кредита — до 20 лет, но после 10 лет ставка растет до 10%.

Молодежь

Для молодых украинцев программа подразумевает более мягкие условия входа.

В частности:

минимальный первый взнос может составлять от 10%

ставка — 7% годовых

срок кредитования стандартный — до 20 лет

Как подать заявку на «єОселю»

Оформление ипотеки максимально цифровизировано. Подать заявку можно онлайн.

Пошаговый процесс выглядит так:

Подать заявку через приложение или сайт «Дія» Дождаться предварительного решения банка Выбрать жилье, отвечающее условиям программы Предоставить банку документы Подписать кредитный договор и оформить покупку жилья

Какое жилье подходит в «єОселю»

Кредит можно использовать для покупки жилья, отвечающего определенным условиям. Для каждой категории они разные:

для военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов, ученых и ветеранов: частный дом или квартира в доме, строящемся или не старше 20 лет в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, в других областях — не старше 3 лет

для ВПЛ — жилье не старше 20 лет во всех регионах, где работает программа

и других: частный дом или квартира в строящемся или не старше 3 лет доме.

Жилье, введенное в эксплуатацию, подлежит обязательному страхованию.

Предельная стоимость 1 м² жилья не может превышать двойную опосредованную стоимость жилья по регионам Украины, определенную Минразвития. Фактическая стоимость 1 м² жилья не может превышать предельную стоимость более 10 процентов.

Калькулятор «еОселя»: как посчитать ипотеку

Перед подачей заявки можно воспользоваться онлайн-калькулятором программы.

Пример расчетов доступен на официальном сайте программы — https://eoselia.diia.gov.ua.

Воспользоваться калькулятором для собственных расчетов можно на сайтах банков, предоставляющих кредитование по программе.

Калькулятор позволяет:

указать стоимость жилья

выбрать первый взнос

определить срок кредита

увидеть приблизительный ежемесячный платеж

Пример расчета

Предположим:

стоимость квартиры — 2 000 000 грн

первый взнос — 20% (400 000 грн)

кредит — 1 600 000 грн

ставка — 7%

срок — 20 лет

В таком случае ежемесячный платеж может составить примерно 12–13 тыс. грн (точная сумма зависит от банка и условий кредитования).

Калькулятор позволяет понять, будет ли ипотека посильной для семейного бюджета.

Как изменились условия «еОсели» в 2026 году

В 2026 году правительство обновило правила программы, чтобы сделать ее более доступной и социально направленной.

Теперь мобилизованные военнослужащие могут получить ипотеку под 3%, как и военные по контракту. Это решение сравнило условия для всех военных, защищающих страну.

С 2026 года уточнили правила по площади и стоимости жилья. Это сделано для того чтобы расширить выбор квартир для покупателей.

Теперь разрешено:

превышение нормативной площади до 10% для жилья на первичном рынке в возрасте до 3 лет;

превышение стоимости квадратного метра до 10% ;

превышение общей стоимости жилья до 10%.

Для отдельных категорий внутри перемещенных лиц могут действовать программы поддержки:

компенсация до 70% первого взноса ;

частичное возмещение процентов по кредиту.

Такие механизмы помогают людям, потерявшим жилье из-за войны.

В то же время, некоторые правила стали более четкими. В частности, уточнили ограничения по максимальной площади и стоимости жилья, которое можно приобрести по программе. Это сделано для того, чтобы государственная поддержка была направлена именно на доступное жилье, а не на дорогие объекты.

Какое жилье покупают украинцы в “єОселю”: статистика

По данным правительства, более 22 260 семей уже приобрели жилье через программу. Общая сумма кредитов составляет около 40 млрд. грн. Общая площадь приобретенного жилья — 1,4 млн м².

В течение 2025 года больше кредитов в рамках программы выдали в Киевской области — 2299, Киеве — 2037, во Львовской области — 501 и Ивано-Франковской области — 488.

По типу недвижимости: 4881 украинец получил кредит на жилье первой продажи, из которых 1499 объектов — на стадии строительства. Кроме того, 2888 кредитов выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.

Выгодна ли “єОселя” в 2026 году

Программа остается одним из самых выгодных способов приобрести жилье в Украине, ведь ставки 3–7% годовых значительно ниже стандартных банковских ипотек.

Впрочем, эксперты по недвижимости обращают внимание, что для многих украинцев барьером может быть высокий первоначальный взнос — иногда 25–30% стоимости жилья, требующего значительных сбережений. В то же время, молодежь до 25 лет может внести лишь 10% от стоимости жилья.

Несмотря на это «еселя» продолжает оставаться одним из главных механизмов восстановления рынка жилья и поддержки украинцев во время войны.