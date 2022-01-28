К 30-летию флага в музее в Киеве показали 105-летний украинский раритет

К 30-летию флага в музее в Киеве показали 105-летний украинский раритет

К юбилею независимости экспонат был доставлен в Киев.

30 лет государственному флагу Украины — 28 января 1992 года Верховная Рада утвердила флаг из двух равновеликих полос синего и желтого цветов как национальный символ.

В Музее истории Украины во Второй мировой войне представили уникальный раритет. Сине-желтое полотно, которому уже 105 лет, было свидетелем Второго всеукраинского военного съезда в Киеве в июне 1917 во время Украинской революции.

Один из делегатов съезда — Владимир Кедровский — сохранил флаг, а через несколько лет эмигрировал в Соединенные Штаты. И уже его сын Юрий передал его Украинскому музею в Нью-Йорке.

Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

К юбилею независимости экспонат был доставлен в Киев. Синяя полоса несколько потеряла цвет, но ценность этого флага, говорят музейщики, от этого не меньше. Каждый желающий может увидеть флаг в Музее истории Украины во Второй мировой войне до конца мая.

«Это уникальная возможность увидеть артефакты и объекты, которые, ну я не хочу предсказывать, но в ближайшие десятилетия не появятся в Украине в музейном пространстве», — отмечают в музее.

Государственный флаг Украины отмечает 30-летие

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