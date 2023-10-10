К чему готовится Путин: эксперты объяснили отсутствие массированных обстрелов и новые угрозы для Украины

От последнего массированного обстрела Украины, включая столицу, прошло более трех недель. За это время оккупанты имели возможность накопить определенное количество ракет и дронов, чтобы осуществить новую мощную атаку.

Когда она может произойти – об этом в комментарии для ТСН.ua своими точками зрения поделились военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Враг накапливает боекомплект, – говорит Владислав Селезнев. – Я считаю, что мы находимся на пороге бурных событий. Боевые действия значительно активизировались на востоке Украины, ситуация сложная в районе Авдеевки, не менее сложная обстановка на Купянско-Лиманском направлении. Украинская армия там ведет ожесточенные бои. Враг имеет численное преимущество, постоянно атакует наши позиции, ситуация там очень сложная. Не менее сложная ситуация на юге, в Запорожской области. Враг сосредоточил там немалые ресурсы. Масштабные дроновые атаки направлены в первую очередь на разрушение военной инфраструктуры. Есть постоянные прилеты по югу Украины, по Одесской области, очевидно, что враг нацелен на военную инфраструктуру, на объекты, которые обеспечивают функционирование зерновой сделки. Речь идет о портах, базах, причалах, пунктах пересечения".

По словам Селезнева, враг работает над созданием будущего поля битвы путем разрушения украинского потенциала.

"Ситуация очень сложная и динамичная, имеет тенденции к обострению, — говорит эксперт. — Думаю, в ближайшей перспективе мы будем наблюдать это обострение и дальше — враг пытается трансформировать свое численное преимущество. Мы уже слышали о том, что враг сосредоточил уже 429 тысяч. своих вояк, на территории Брянской, Курской и Белгородской областей около 28 тысяч. Они имеют немалый ресурс для ведения агрессивной войны. В любом случае, октябрь будет достаточно динамичным. Эта динамика будет определяться агрессией со стороны российской оккупационной армии".

Могут ожидать холодов

По мнению Селезнева, имеющего много информированных источников в военной среде, оккупанты могут намеренно пока держать паузу, а осуществить массированную атаку, как только ухудшится погода на всей территории Украины.

"Что касается ракет и дронов - они сейчас их накапливают. В прошлом году 10 октября россияне начали атаковать энергетическую инфраструктуру. Но в этом году 10 октября более тепло. Думаю, что как только ухудшатся погодные условия, россияне применят ракетную компонентную. Считаю, что ситуация имеет тенденции к обострению".

В свою очередь, военный эксперт Александр Коваленко говорит, что с 21 сентября оккупанты имели возможность накопить от 30 до 40 ракет Х-101\555, поэтому имеют возможность осуществить новый удар. Кроме того, за это время россияне могли накопить до 20 ракет морского базирования "Калибр", тоже используемых для обстрелов Украины.

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