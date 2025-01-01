К чему приготовилась Россия в войне с Украиной: эксперт назвал сценарии ближайших обстрелов

По словам аналитика, помимо производства ракет, у оккупантов есть немалый неприкосновенный запас.

После утренней атаки российской армии "Шахедами" по ряду украинских регионов и Киеву, с учетом того, сколько ударов было до этого, появился прогноз вероятного количества попыток атаковать Украину в наступившем году. Его в комментарии для ТСН.ua озвучил военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, с учетом того, сколько Россия способна производить ракет и дронов, не исключается, что массированные атаки возможны один-два раза в месяц.

"Россияне в течение прошлого года накопили более тысячи ракет. Их они оставили в качестве базиса, неприкосновенного запаса. Скорее всего, дальше враг будет использовать месячную норму производства. Они производят более сотни ракет в месяц, поэтому одну, максимум две массированных атак они будут совершать. Это в среднем", — предполагает Свитан.

И добавляет: "Касательно дроновых атаках — во время каждого удара могут использовать около сотни боевых БПЛА. Так, как это было сегодня (по данным командования Воздушных сил ВСУ, российская армия атаковала Украину 111 ударными дронами — Ред.)".

По словам Свитана, дроновые атаки российская армия способна совершать гораздо чаще.

"Почти ежедневно. Надо рассчитывать на то, что понадобится ежедневная работа ПВО. Думаю, что она уже к этому подготовлена", — говорит аналитик.

По мнению Свитана, враг может использовать и свой неприкосновенный запас, например ракетного вооружения.

"Если поставят для себя задачу атаковать почти ежедневно, то могут начать этими боеприпасами. Но коэффициента полезного действия в этом для них нет", — резюмирует он.

Два этажа разрушены: что происходит на месте попадания обломков Шахеда в столице

Ранее сообщалось о том, что в Sky News назвали дату, когда возможно прекращение боевых действий.

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