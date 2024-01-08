К деньгам: в Киеве целый район затопило фекалиями, а в КГГА говорят, что это наглый фейк (фото, видео)

Что ни день, то новая авария. В полночь 8 января в Святошинском районе Киева вода укрыла целую улицу. Телеграмм-каналы утверждают: прорвало канализацию, а оказавшиеся наружу нечистоты быстро замерзают. В КГГА эти слухи опровергли и назвали излияние нечистот "фейком", а люди настаивают, что на улице стоит безумная вонь.

Что на самом деле произошло на Борщаговке и что делают власти города, чтобы устранить последствия инцидента, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Борщаговка утопает?

Борщаговка превратилась в вонючий каток. Жители этого столичного района возмущены и выкладывают видео, как их машины буквально плавают в воде коричневого цвета. Затопило и тротуары.

Киев, Борщаговка – прорвало канализацию, все залило фекалиями. Никто так не разрушает Украину, как само руководство.



Деньги не пахнут.



Важное дополнение: КГГА ложно утверждает, что разлились не фекалии, а холодная вода.



Местные утверждают, что гамно pic.twitter.com/NtDtlqtQ0U — Sergey Nechaev (@SNechatv) January 8, 2024

Местные предположили — прорвало канализацию, поэтому на бульваре Жюля Верна вытекают фекалии. Конечно, это вызвало негодование и даже панику. На улице — до -15, а автомобили бывало выкуплены у… ну вы сами понимаете.

Авария на Борщаговке. Фото: X (Twitter)

В КГГА сделали заявление

В Киевской городской администрации отреагировали быстро, но заверили, что информация об утечке нечистот — это наглый фейк. Авария таки произошла, но прорвало водопровод, а на улицу вытекает всего лишь холодная вода. В результате инцидента частично подтопило улицу, без воды остались два дома. Коммунальщики сразу начали чинить трубу и разбираться с потопом, пока тот не превратил бульвар в каток. При этом специалисты починят трубу, не перекрывая улицу, поэтому движение не ограничивают.

Скриншот/Telegram

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Сеть "взорвалась" мемами

Несмотря на объяснение КГГА, украинцев уже было не остановить в Сети. Возмущение быстро превратилось в поток мемов. Вот такой вид, на самом деле, по мнению пользователей, должен выглядеть "Вечерний Киев".

Фото: X (Twitter)

Есть и те, кто пошел дальше – здесь без комментариев!

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

Реакция пропагандистов

Отреагировала на инцидент в украинской столице и кремлевская пропаганда. Рашистские паблики оккупированного Донецка начали насмехаться над киевлянами. Но ведь наверняка забыли, что в самом Донецке и его окрестностях проблемы с водой и канализацией — это обыденность. Нормального водоснабжения там нет уже 10-й год, а из кранов частенько течет этакая "кока-кола". Это уже мы не говорим о “Макеевском родничке”, который уже два года является популярным украинским мемом.

Фото: X (Twitter)

Важная информация для украинцев

Украинцам нужно готовиться к тяжелой неделе. По всей территории Украины бурлит ненастье — страну накрыли сильные морозы. В столице 8 января столбик термометра опустился до -14 градусов, но, как подсказывают синоптики, ощущается как -22. Народная синоптика Наталья Диденко предупреждает, что мороз будет кусать еще сильнее.

Скриншот/Facebook

Заявление энергетиков

Минусы могут потрепать и украинскую энергетику. Как сообщает Укрэнерго, из-за непогоды уже обесточены 396 населенных пунктов, больше всего таких на Днепропетровщине — 202. Сейчас проблемы уже устраняют энергетики. Но непогодой могут воспользоваться рашисты, предупреждают специалисты.

Берегите себя

Мы же призываем украинцев все же держать руку на пульсе и быть готовыми и к возможным отключениям и временным перебоям. Рашисты точно не отвергли идею погрузить Украину в сплошную тьму, поэтому не дадим никаких шансов унынию — врагу нас не сломить!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Киеве район залило нечистотами?! Люди взбешены! А украинцев предупредили о новой опасности!

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