К форсированию Днепра готовы: в Херсонской области подразделения отработали сценарий штурма

Форсировать Днепр скоростными катерами и штурмовать прибрежные укрепления врага готовятся наши бойцы на Юге страны. Для этого там уже несколько месяцев продолжаются специальные учения, говорится в ТСН.

Воины готовят пойти через Днепр в наступление, активно тренируются. Командир готовит бойцов штурмовать врага и на разведку в небо поднимают дроны. По легенде учений – реальная фронтовая ситуация: линию столкновения разделяет река. Штурмовики наготове, впрочем, форсировать условное Днепр, рано. Оккупированный берег хорошо укреплен, поэтому сначала дело за артиллерией.

Работают минометы, на плотный огонь враг попытается огрызаться в ответ. Пехоту окупантов берут на себя станковые гранатометы. Пока на другой стороне пылает, на нашей - позиции уже заняли снайперы и пулеметчики. Под огневым прикрытием на левый берег выдвигаются первые катера. Задание саперов под плотным перекрестным огнем проложить путь пехоте. Форсировать Днепр будут совсем не морские котики.

Также читайте Включает ногу пультиком: бойцу вернули способность ходить благодаря вшитому стимулятору

На учениях все как в бою, разве что — в реальности будут высаживаться на оккупированный берег бойцы, скорее всего, ночью. К цели они идут по нескольким малым группам, на берегу принимают бой. Задача у штурмовых подразделений непростая: под вражеским огнем им нужно пересечь воду, закрепиться на берегу и идти вперед. Эта фаза операции – самая трудная.

Будут потери, эвакуация раненых, подкрепление и упорные бои, но это уже другая часть наступательной операции. Сейчас на полигоне – затишье. Ребята работают над ошибками, а командиры оценивают их работу. "Подразделения готовы к выполнению поставленных задач", — констатируют они.

“Любые наступательные действия, они тяжелее оборонительных. Потери будут с обеих сторон. Мы сделаем все, чтобы унести как можно больше враждебных жизней», – говорят бойцы.

Качественно подготовленный штурм может быть и без больших потерь, уверяют командиры. Это вопрос подготовки, слаженности подразделений и мотивации каждого бойца. “Вот все эти люди, которых вы сегодня видели, здесь нет мобилизованных. Все они пришли сюда своими ногами в первую неделю русского нашествия. Каждый из этих ребят хорошо понимает, что мы не имеем права передать эту войну нашим детям», – говорит командир штурмовой группы «Миф».

Читайте также:

Разрушенный Бахмут стал еще одной проблемой для воинов: медики фиксируют новые травмы

Бойцы близ Бахмута ведут бои за три населенных пункта: у оружия 24 на 7

Десант речной флотилии показал себя в действии: готовы выполнять задания в разных регионах Украины