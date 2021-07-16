К именинам Ады Роговцевой презентуют фильм "Ветер с Востока"

В этот день к ней съезжаются ветераны и бойцы, медики и волонтеры. К ним она часто приезжала с выступлениями — на передовую, в госпитали и военные базы.

Аде Роговцевой — 84 года. Народная артистка и Герой Украины продолжает играть в театре, сниматься в кино и свой день рождения отметит дважды. 16 июля в Доме кино допремьерный показ документальной картины "Ветер с Востока", а уже 18 июня в киевской консерватории состоится автобиографическая спектакль "Свидетельство о жизни". Аду Михайловну уже поздравил президент Зеленский.

Более подробно — в материале ТСН.19:30.

"Ветер с Востока" — это документальное кино. Сегодня проходит допремьерный показ, а фильм планируют представить осенью. И именно сегодня его показывают в первую очередь друзьям Ады Роговцевой. Здесь сегодня те, кого мы постоянно встречали на войне.

Ада Николаевна — народная артистка уже более полувека. Но именно война помогла понять, насколько близко с народом может быть актриса. И фильм "Ветер с Востока" именно об этом — как украинские художники не могут оставаться в стороне. Уже 9 лет для Ады Николаевны это грустный праздник, ведь именно в июле умер ее сын Константин. Но война дала ей тисячи названных сыновей, за которых она переживала, как за родных.

Новости Украины: "Ветер с востока" - ко дню рождения Ады Роговцевой презентуют фильм

Напомним, Ада Роговцева рассказала стихотворение, посвященное сыну. Детали — в материале.

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