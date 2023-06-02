К контрнаступлению готовы: бойцы штурмовых бригад показали, чем будут удивлять врага

В строю мужчины от 20 и до 53 лет, все в равных условиях.

В Харьковской области проходят обучение добровольцев "Гвардии наступления". Уже второй месяц новобранцы усовершенствуют медицинскую, тактическую и огневую подготовку. Тренируют их военные штурмовой бригады «Спартан», которые в прошлом году отбивали Харьков от россиян, говорится в ТСН.

"Вся команда должна была держать над собой бревно, так как укрепление. Двое первых носят боеприпасы. Затем бросают шину и доносят также патроны. Если первый не мог что-то сделать – второй мог ему помогать. Очень важная командная работа”, — объясняет командир.

В строю мужчины от 20 и до 53 лет, все в равных условиях. Военный на псевдо "Давид" здесь самый старший. Мужчина вступил в ряды "Гвардии наступления" два месяца назад. “Мотивация у меня обычная для нормального человека. Извините, ранен мой ребенок, девочка 26 лет. Уже была назначена свадьба и здесь такое. Сами понимаете, кто должен за это ответить”, — говорит мужчина.

Его дочь попала под минометный обстрел в Харькове. За год – несколько операций и длительная реабилитация. "Все все понимают, где они находятся, что от них требуют. Подготовленные, я считаю, на 80%. Каждый день проходят разные виды занятий, самое главное – это тактическая и боевая подготовка, чтобы бойцы понимали, как им, что им делать с автоматом”, — говорят инструктор.

На тренировке по огневой подготовке сначала к автоматизму отрабатывают план действий в ближнем бою, а дальше – стрельба по мишеням. “Их задача на сегодняшний день — максимально быстро идентифицировать цель и принять решение, то есть поразить цель. Это упражнение у нас в ближний бой, нас же меньше, и мы должны быть более подготовлены в этом», — говорит инструктор «Алекс».

Штурмовики бригады «Спартан» в прошлом году отразили наступление на Харьков и зачистили регион от врага. Теперь набирают добровольцев, с которыми бок о бок будут освобождать Донетчину и Луганщину. Половина новобранцев без боевого опыта, впрочем, есть и те, кто перевелся из других бригад, чтобы принять участие в контрнаступлении и наконец-то освободить страну от врага. “Захотелось больше сделать вклад в освобождение нашей земли, защиту наших территорий. Надо уже кончать, надо что-то делать. Ну сколько же можно, правда?”, — говорят бойцы.

Каждый из них, признаются бойцы, пока целится по мишеням, мечтает о будущем, в котором можно будет жить без оружия в руках.

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