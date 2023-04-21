К контрнаступлению готовы: добровольцы "Гвардии наступления" показали обучение штурмов

Попасть туда не просто, во время собеседований соискатели могут и отказать.

Добровольцы "Гвардии наступления" уже второй месяц готовятся уничтожать врага. Проходят учения по тактической медицине, овладевают снайперским и пулеметным оружием, изучают тактику боя. В Харьковской области новобранцев готовят опытные военные бригады "Спартан", защищавшие Харьков. Сейчас часть из них уничтожает россиян в Бахмуте, а остальные — тренируют бойцов, говорится в ТСН.

Крики, звуки выстрелов – на обучении условия максимально приближены к реальным на фронте. В этом хаосе нужно спасти побратима и самое главное выжить самому. Это все с практикой отрабатывается, появляется мышечная память и все делается на автомате”, – говорят тренеры.

Тактическую медицину новобранцы "Гвардии наступления" отрабатывают каждый день. Опытные военные учат по натовским протоколам и делятся своим боевым опытом. “Мы учим по протоколам “МАРЧ”. Самое главное в этом – это наложение турникета, тампонада и бандаж. Это работа с ранами, потому как обычно погибает большинство от потери крови”, — констатируют бойцы.

Также читайте Сбор средств для белорусов и черная бухгалтерия для поддержки российской агрессии: первые находки комиссии в Лавре

Добровольцы штурмовой бригады "Спартан" тренируются уже месяц. Большинство — с боевым опытом, а к "Гвардии наступления" присоединились, чтобы воевать бок о бок с мотивированными бойцами. "Когда люди мотивированы, все подразделение, ты знаешь, что ты можешь рассчитывать на своего побратима", — говорит доброволец "Бизон".

Военный на псевдо Бизон в мирной жизни — пауэрлифтер и актер кино, а с 24 февраля в его жизни начался настоящий боевик. Уничтожал врага во время обороны Харькова, воевал в Донецкой области, а месяц назад присоединился к "Гвардии наступления".

Попасть туда не просто, во время собеседований соискатели могут и отказать. В основном берут мужчин от 20 до 40 лет. “По здоровью, если человек физически не готов. После 40 лет. Меньше всего берем, потому что нужно человеку бегать, преодолевать какие-либо препятствия”, — объясняют требования в бригаде.

Новобранцы штурмовой бригады "Спартан" учатся не менее 2 месяцев. За это время овладевают тактической медициной, огневой подготовкой и тактикой боя. "Я считаю, если не мы, то никто уже этого не будет делать", — говорят добровольцы.

Набор в "Гвардию наступления" еще продолжается.

Читайте также:

"Они уже должны ползать, а не ходить": защитники Нью-Йорка в предвкушении контрнаступления

329 тысяч за неотправку на передовую: в Одессе предлагали откупиться от мобилизации

"Студент отказался слушать Чайковского и Рахманинова": в Одессе преподавательницу колледжа "уволили из-за русского языка"