"К красной зоне вернемся": в Минздраве ожидают новую волну коронавируса осенью

В стране привито от COVID лишь 4% населения.

Вакцинация в Украине стремительно ускоряется. Впрочем, в целом две дозы прививки получили менее 4% украинцев. Успеем ли все мы обезопасить себя вакциной до прихода третьей волны и ждать ли на карантин осенью?

Главный санитарный врач Игорь Кузин розповів "Сніданку з 1+1", что карантина осенью не избежать.

В Украине фиксируют всего несколько сотен случаев коронавируса в сутки. Хотя низкая статистика заставляет расслабиться, в Министерстве здравоохранения напоминают — это очень коварный сигнал. "Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта". Уже почти сто стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств", — говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Украин эта вспышка не обойдет, предсказывает врач-реаниматолог Борис Брыль из Израиля. К слову, эта страна едва не лучшее в мире борется с пандемией. "Осенью будет рост. У вас недостаточное количество переболевших и вакцинированных для того, чтобы пандемия остановилась", — подчеркнул он. Это даже не возврат к сценарию январе 2021-го.

Украинское правительство уже находится в ожидании этой волны. По официальным прогнозам, она вернет нас к самому суровому карантину. "К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", — говорит Игорь Кузин.

Кто успеет вакцинироваться к новой волне коронавиуруса и чего ждать осенью

Снятые маски сейчас могут сыграть с нами злую шутку, а мощность третьей волны в Украине будет зависеть только от количества людей, которые успеют вакцинировать на тот момент. "Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью уже иметь свой иммунитет", — отметил главный санврач.

Именно поэтому уже сейчас в Минздраве раскручивают маховик вакцинации на максимум. "Украина официально открыла пятый этап прививочной кампании. По сути это означает, что вакцина доступна каждому гражданину Украины", — добавил Кузин.

В предыдущие этапы в Украине на полную работали более половины пунктов прививок. Сейчас вакцинироваться зовут всех украинцев и разворачивают полные мощности. "Было принято решение об открытии всех трех тысяч пунктов прививок. Вакцина будет доступна для каждого гражданина, потому что она будет находиться в ближайшей амбулатории или поликлинике", — отмечает представитель Минздрава.

Общий план — до конца лета пройти критическую точку — десять миллионов прививок. "Мы рассматривали несколько раз опцию вакцинации в аптеках. Лишь после исчерпания ресурса имеющейся инфраструктуры, то есть центров массовой вакцинации. При полном заполненности таких центров мы будем рассматривать альтернативные варианты", — говорит Игорь Кузин. По его словам, именно тогда украинский вакцинировать начнут и в аптеках, а также в торговых центрах.

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