К Крымскому мосту стягивают ПВО и баржи – оккупанты готовятся к ударам ВСУ

Во временно оккупированном Крыму россияне стягивают ПВО и баржи для защиты главной скрепы диктатора Путина – Крымского моста. Интересную активность зафиксировали участники партизанского движения "АТЕШ".

Что именно сообщили партизаны, почему эксперты считают, что судьба Крымского моста уже решена, когда он может упасть и чем били ВСУ по военной логистике оккупантов накануне — в эксклюзиве ТСН.ua. рассказала Виктория Панченко.

Крымскому мосту приготовиться

Российские оккупанты готовятся к удару по Крымскому мосту. Об этом сообщают партизаны по движению "АТЕШ".

"Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Керченского моста, чтобы защитить его от украинских безэкипажных морских катеров", - говорится в сообщении.

Более того, крымские партизаны зафиксировали дополнительные системы ПВО в районе Керчи. А для того чтобы скрыть свою военную активность на полуострове, оккупанты даже начали строить дорожные защитные экраны.

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"Также нам стало известно, что россияне перекидывают дополнительные системы ПВО в район города Керчь. Мы зафиксировали их дислокацию. Это свидетельствует о подготовке к неизбежному удару по их военной логистике. Оккупационные власти пытаются спрятать средства ПВО от глаз крымчан. Для этого начали строить защитные дорожные экраны на автомобильных дорогах полуострова. Причиной этого стали успешные удары СОУ, что повлекло за собой уничтожение средств ПВО. Это результат работы не только украинских сил, но и крымчан, активно делившихся информацией о расположении военной техники оккупантов. Мы знаем, что россияне планируют построить множество заградительных сооружений на трассах Крыма в ближайшее время. Мы призываем тех, кто строит щиты, написать нам и поделиться ценной информацией. Это поможет предотвратить их планы", - заявили в "АТЕШ".

Ранее партизаны сообщили, что прослкдили за перемещением автоматизированных комплексов радиоэлектронной борьбы Р-330 "Борисоглебск" оккупантов с Джанкоя. Партизаны не отметили, куда направляются комплексы, но пообещали, что к материковой части Украины они не доберутся.

ВСУ атакует военную логистику оккупантов

Также участники движения "Атеш" напомнили о разрушительных ударах ВСУ по военной логистике оккупантов. Партизаны отметили, что это, вероятно, было только начало операции.

"Баржа в порту "Кавказ" была лишь подготовительным этапом. Ждем прожарки. Наши агенты усиленно работают, чтобы Крым стал ловушкой для рашистов".

Новые удары по Крымскому мосту

Ранее издание "Bild" также сообщало, что украинская армия может готовиться к новым ударам по Крымскому мосту. В частности, удар по паромам "Авангард" и "Конро Трейдер" может быть признаком готовящейся новой атаки на Крымский мост.

Украинская армия атаковала в Крыму российские паромы. Оккупанты сообщали, что для ударов по ним использовалось западное оружие. В то же время российская система противовоздушной обороны Крыма в очередной раз дала сбой. По меньшей мере, один из двух паромов опустился на дно, в корпусе второго судна образовалась большая пробоина, однако оно осталось на поверхности воды.

ВСУ отработали по оккупантам в Крыму

Также во временно оккупированном Крыму ВСУ на днях уничтожили российские катера, задействованные в охране Крымского моста. Кроме того, была уничтожена паромная переправа в Керчи, которой осуществлялась львиная доля поставок для обеспечения оккупантов на юге Украины.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп также размышлял, проходит ли подготовка к уничтожению Крымского моста.

"Известно, что по Керченскому мосту, по соображениям безопасности, не ездили грузовики, их переправляли как раз паромной переправой. Да, переправа имеет большое значение, но здесь, конечно, нужно знать нюансы, военные и экономические. Нужно знать конкретно, что возили. С катерами вопрос несколько иной. Это сам по себе вред материальный и медийный. В общем, наносятся удары по важнейшим объектам, прилегающим к Керченскому мосту. Можно говорить, что эти удары самодостаточны с точки зрения их значения".

Давид Шарп отметил, что ВСУ намекают оккупантам в Крыму, что они в любой момент могут добраться до Крымского моста. Однако бить или не бить это решение военного и военно-политического характера.

"Это не обязательно подготовка к уничтожению Керченского моста. Однако можно сказать, что это тоже намек. Когда речь идет о применении достаточно тяжелых средств поражения, например ракет "Нептун", и когда это происходит в непосредственной близости от Керченского моста, то это, конечно, намек. Когда, к тому же, есть попадание, это демонстрация того, что ПВО врага не работает или работает частично" По его словам, уничтоженная паромная переправа в Крыму была альтернативой Керченскому мосту".

Есть информация, что Силы обороны Украины планируют поразить Крымский мост в первой половины 2024 года. Более того, у украинской военной разведки уже есть большинство средств для очередной атаки на мост. Об этом заявил анонимный чиновник Главного управления разведки Минобороны Украины в интервью The Guardian. В ГУР считают, что смогут вывести Крымский мост из строя уже в ближайшее время. Вся Украина ждет!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРЫМСКИЙ МОСТ ГОТОВЯТ К МОЩНЫМ УДАРАМ: партизаны показали доказательства!

Напомним, оккупанты запускают железную дорогу, которая станет заменой Крымского моста (фото).

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