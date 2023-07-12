К НАТО все еще не готовы: какие еще изменения ждут украинское войско перед вступлением

Хотя Украина уже прошла немалый путь и это в условиях войны, но есть еще непреодолимые преграды, которые должны измениться.

Какой должна стать украинская армия, чтобы полностью соответствовать критериям НАТО, искала ответы ТСН.

Что такое переход украинской армии к стандартам НАТО?

Лучше представить этот процесс можно на примере советского истребителя. Сначала – нужно заменить приборную панель – она должна показывать не метры, а футы. Затем – заменить двигатели, шасси, крепление для ракет, полностью переделать инструкции к нему. Ну, а дальше обучение – пилоты, логисты, инженеры и ремонтники. И не просто, чтобы могли работать с новой техникой, но и знали английский язык, чтобы понимать и поляков, и датчан, и финнов, и французов.

Это если коротко описать, через какие трансформации проходит украинская армия последнее десятилетие. К тому же больше всего изменений произошло именно во время великой войны. Что нам уже удалось? И чего еще не хватает?

Также читайте Крупнейшие операции НАТО: история достижений и провалов Альянса

Армии НАТО не существует

Слово Альянс говорит само за себя – каждая страна имеет свое войско. И далеко не каждая из них имеет в арсенале то количество оружия, которое есть в Украине. Впрочем, НАТО – это не об оружии, а об общих правилах и ценностях, скрепленных они одним фундаментом – демократией. Именно отсюда и исходят все стандарты НАТО. "Это союз демократий, поэтому все требования, касающиеся рыночной экономики, верховенства права и так далее – это тоже стандарты", — объясняет бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

“В НАТО все равны. Есть страны, в которых голос звучит громче. Но все-таки принцип абсолютно фундаментален», — добавляет бывший польский дипломат, занимавшийся процессом вступления Польши в НАТО, Роберт Пшель.

В странах НАТО контроль над армией от имени народа выполняет гражданский министр обороны. Он формирует политику, а вот руководит армией – военный главнокомандующий. И этому принципу «демократического контроля» Украина уже отвечает.

Путь к совместности с армиями стран НАТО в Украине начался в 2014 году. / Фото: Associated Press

Для военных стандарты НАТО – это вещи более приземленные и конкретные. Все их можно вложить в одно слово – совместимость. То есть, команды и задачи все равно должны понять и литовец, и немец. И дело здесь не только в языке, а в системе управления и она тоже стандартна для всех. “То есть Швеция вышла из какой-то операции, Украина зашла. Ну, я надеюсь, что обе страны будут в НАТО, и для командования операцией никакой разницы нет», – отмечает главный специалист управления стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Тарас Дзюба.

Переформатирование для совместимости

Путь к совместности с армиями стран НАТО в Украине начался в 2014 году. Переформатирование должностей, одежд, оружия, тактики. Равномерно менялось все.

Также читайте Подобных подразделений нет ни в одной армии мира: в руках украинских бойцов современные технологии становятся оружием

С 2015 года Украина не пропускала никаких международных учений, которые часто проводили в наших водах и на нашей земле. «С чего начинается совместимость - с понимания командирами и начальниками. Вот у нас сейчас весь руководящий состав так или иначе или курсы проходил, или прошел полный цикл учений в странах НАТО, или как минимум подтвердил соответствие этому на международных учениях. Все наши командиры, начальники, которые на высшем уровне руководят вооруженными силами – они уже готовы выполнять соответствующие боевые задачи в системе операций НАТО”, — рассказывает Тарас Дзюба.

Если раньше мы приглашали иностранных инструкторов для учений наших воинов, то сейчас есть сеть собственных, которые по образцу НАТО преподают, например, тактическую медицину, окопные и уличные бои. Однако, во время войны с Россией по безопасности эту опцию частично взяли на себя союзники — Британия, Польша, Чехия, Германия, Испания.

Язык

Там все команды иностранцев воинам дублируют украинский переводчики. Однако – ключевой для стран НАТО – это общий язык на поле боя – английский. Здесь Украине еще есть над чем работать. Недавно президент Зеленский внес в парламент законопроект об английском языке. Один из пунктов, что через четыре года ним должен владеть весь офицерский состав. “В Польше было много генералов, но только 4 из них говорили по-английски, все они были в разведке. Это нужно было менять, чтобы даже говорить”, — говорит о польском опыте Пщель.

«Мы уже второй год подряд используем вооружение стран НАТО. Так или иначе, первые инструкции сами люди переводили с разных языков – приглашали своих родных, друзей, любимых. На те или иные языки переводили инструкции на минометы, сейчас уже не так”, — добавляет Дзюба.

Перевооружение

Российско-украинская война буквально толкнула Украину на перевооружение. Советские запасы истекли еще в первые месяцы. Далее наши воины с молниеносной скоростью овладевали натовскими: системы ПВО, танки, пушки, на очереди обещанные самолеты. “На поле боя Украина показала, как быстро она может это осваивать. Как быстро учатся военнослужащие, осваивают технику, это тоже совместимость”, — отмечает Линкявичюс.

Наши воины с молниеносной скоростью овладевали натовскими: системы ПВО, танки, пушки, на очереди обещанные самолеты.

Впервые в истории Украина приступила к производству снарядов за рубежом с западными партнерами, одного калибра.

Чтобы не вступить в Альянс, не обязательно иметь оружие, как в Америке или Британии. Можно разрабатывать собственное, главное, чтобы ее легко овладевали и ремонтировали в любой стране НАТО. “Они каждый год ведут новый пересчет, и они всегда видят проблему, которая будет через 5 лет. Каждое действие сейчас вызывает последствия в будущем. Это все пришло в оборонное управление по бизнесу в США, это был Роберт Макнамара, ранее управлявший фордом-корпорацией, его пригласили в Минобороны для того, чтобы это все внедрить”, — говорит руководитель Проекта реформы оборонных закупок Артур Переверзев.

Реформа звена сержантов

С лета 2022 года Украина перешла с бумажного учету оружия на цифровую систему логистики НАТО Логфас. Она помогает увидеть более широкую картину: сколько и чего нужно и куда оно поедет. Но наиболее успешной реформой, показавшей результат в войне с Россией, по мнению западных экспертов, стала реформа звена сержантов. «Тут действительно важна разница между западным подходом НАТО и старым советским и российским подходом. Их подход таков, что все идет с горы вниз. И все реализуется так, как они там решили. Внизу все выполняется абсолютно слепо, несмотря на то, что эти действия провальны”, - говорит бывший руководитель Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат.

А вот западная модель – это когда есть командование, которое своим подчиненным говорит, в чем суть миссии и какие цели. Тот командир внизу уже решает, как именно добиться этой цели с минимальными потерями. Это называется "командование миссии".

В этом и состоит суть стандартов НАТО. Когда все – от планирования миссий до создания оружия – делается с учетом сохранения жизни воина. В настоящее время из 1300 стандартов НАТО Украина внедрила около трети.

К тому же, в Альянсе постоянно обновляют свои правила, так что до сих пор нет ни одной страны в Альянсе, отвечающей стандартам на 100%. Правда, нет и страны, сделавшей это в условиях войны.

Читайте также:

В больнице, которую закрыли за ненадобностью три года назад, теперь не хватает мест, чтобы вместить всех желающих

После ранения в голову даже не двигался: реабилитологи Винницы помогли бойцу снова бегать

Продвигают фронт: закарпатцы штурмовой бригады изрядно "покоцали" врага на Запорожье