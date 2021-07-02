К погибшему 11-летнему водителю из-под Львова скорая приехала только через час, отец никого не вызывал

К погибшему 11-летнему водителю из-под Львова скорая приехала только через час, отец никого не вызывал

По факту ДТП полиция открыла производство.

На Львовщине насмерть разбился 11-летний мальчик. Он был за рулем «БМВ», которое слетело в кювет. Взрослые, которые были с ним в авто не вызвали ни полицию, ни скорую.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На месте аварии обломки авто и зажженная лампадка. ДТП произошло в полночь на сельской грунтовой дороге. За рулем сидел 11-летний Денис. Он не справился с управлением и слетел в кювет.

На кадрах с камер наблюдения машина на большой скорости слетает с дороги прямо в глубокий ров. По словам родственников, ни отец мальчика, ни владелец авто не вызвали ни полицию, ни скорую. Это сделал охранник предприятия, расположенного рядом.

С камер видеонаблюдения видно, что полиция приехала за 44 минут после момента аварии, скорая через 59 минут. Врачи констатировали смерть мальчика, а пассажиров забрали в больницу. Состояние отца и владельца авто средней тяжести.

«Ушибы мягких тканей лица, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга и множественные ссадины грудной клетки и туловища», — рассказывает медики.

Врачи к пострадавшим не пускают, говорят, с ними работают психологи. А вот родственники утверждают отец Дениса своей вины не признает, говорит произошло это случайно. Добавляют, человек бывший милиционер и фактически силой заставлял 11-летнего сына управлять автомобилем и еще очень этим гордился.

«Радуются от того, что ребенок, что не имея 12 лет, умеет водить 4-кубовую машину, с таким даже я не справилась», — убеждает родственница погибшего мальчика Юлия Колодий.

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В тот вечер мама и бабушка оставили Дениса на час с папой, а когда вернулись сын был уже не живой. "Папа убил своего сына, посадил за руль такого малолетнего мальчик, такой хороший, добрый, ну вам не передать нашей боли, которую мы переживаем", — заявила бабушка Дениса.

Сегодня Дениса похоронили. В семье остался еще один шестилетний сын.

По факту ДТП полиция открыла производство. Отца и владельца авто еще не допросили.

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