К преступлению готовился больше недели: на Житомирщине мужчина хотел прервать беременность жены, а затем решил отравить

В настоящее время мужчина под стражей. Продолжается досудебное расследование.
В Житомирской области 41-летний мужчина планировал убить свою беременную сожительницу. Для этого в областном центре купил медицинские препараты сильного действия, чтобы отравить ее. Мужчину задержали.
Как сообщается 20 января в сюжете ТСН.16:45, выяснилось, мужчина давно хотел прервать беременность сожительницы, с первых месяцев избивал ее, суд даже объявил ему предписание с запретом приближаться к ней. Когда женщина была уже на 6-м месяце, мужчина решил ее отравить. К преступлению готовился больше недели.
Откуда об этом стало известно правоохранителям – в полиции не говорят. Но будущая 40-летняя мама о намерении сожителя не знала. Завтра подозреваемому будут избирать меру пресечения. Ему грозит от 10-ти до 15-ти лет за решеткой или пожизненное заключение.
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