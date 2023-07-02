К сопротивлению готовят каждого украинца: в Киевской области проводят необычную выучку

Подобные занятия проходят выходными на Киевщине уже месяц и в каждой группе есть люди, которые, несмотря на полтора года полномасштабной войны, многое не знают и не понимают.

Каждый украинский должен быть готов к сопротивлению врагу. В Украине разработали программу, по которой силы территориальной обороны должны учить гражданским тонкостям военного дела. Это короткие курсы, где бойцы рассказывают о взрывоопасных предметах, тактической медицине, защите от химической атаки, показывают элементы тактического боя. Пилотный проект этой программы уже заработал в Киевской области, говорится в ТСН.

На полигоне в Киевской области взрывы, дымы, а еще куча военной техники, расставленная и разложенная прямо на земле. Так те, кто решил записаться в ряды терробороны, учат тех, кто сам привык преподавать. Учительниц учат, как в случае химической атаки, надевать противогаз и спецкостюм. На соседней локации учительницы Татьяна и Яна разбирают и собирают автоматы, радуются, что маникюр не повредили.

Здесь гражданским показывают виды мин и взрывных предметов, а также здесь занятия по тактическому бою. На эти учения по собственному желанию приехали не все. Многих – обязали пройти обучение. "У нас просто небольшая школа, сильно не из кого выбирать, так и попали сюда", — говорит учитель математики и информатики Анна Халюк

На полигоне в Киевской области взрывы, дымы, а еще куча военной техники

Но есть и такие, кто тренируется уже давно, и даже записался в ряды территориальной обороны. К примеру, как завуч школы Светлана, за тренировкой которой внимательно наблюдает муж Сергей. Он военный, и во время учений ведет себя строго. Однако 53-летней женой он очень гордится. “Стреляет классно. Из магазина 30 выстрелов, 27 у нее попаданий”, — говорит Сергей.

Есть у новоиспеченных "курсантов" тактическая медицина. Оказывается, что далеко не все здесь знают, что такое, например турникет, путают со штангой для подтягивания. "Иногда люди приходят, они шокированы, а потом минута за минутой, а они в автобус садятся и спрашивают, а когда мы к вам еще приедем", — говорит инструктор по тактической медицине Сергей Выбойчик.

Командиры рассказывают, подобные занятия проходят выходными в Киевской области уже месяц и в каждой группе есть люди, которые, несмотря на полтора года полномасштабной войны, многое не знают и не понимают. “Предоставление первой медицинской помощи себе, товарищу, соседу, надо знать. Обязательно нужно уметь обращаться с оружием. Хорошо преподают специалисты и по взрывным предметам”, — объясняет и.о. заместителя командующего силами территориальной обороны Александр Лебедь.

Так что такие учения ждут не только учителей. Короткие курсы будут проходить почти все госслужащие по всей стране.

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