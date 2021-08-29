К США приближается сильнейшим за последние 150 лет ураган: десятки тысяч людей эвакуированы

К США приближается сильнейшим за последние 150 лет ураган: десятки тысяч людей эвакуированы

Ида обрушится на Луизиану уже завтра, ровно через 16 лет после урагана Катрина

Десятки тысяч людей покидают американский штат Луизиана, к которому приближается ураган Ида. Ожидается, что этот шторм станет самым сильным за последние 150 лет.

Об этом отмечают журналисты ТСН.

Сейчас он имеет четвертую — предпоследнюю — категорию. Это означает, что вероятные катастрофические последствия.

Ида обрушится на Луизиану уже завтра, ровно через 16 лет после урагана Катрина, который опустошил Новый Орлеан. Тогда погибли 1800 человек, а большая часть города ушла под воду. После этого в штате укрепили дамбы. Однако сейчас все, кто может, все же пытаются оттуда уехать.

Между тем в Калифорнии продолжаются полтора десятка сильных лесных пожаров. Их тушат более 15 000 спасателей. Однако огонь приближается к популярному среди туристов горного озера Тахо. Оно затянуто дымом, а туристов просят отложить поездки.

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