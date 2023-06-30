К теракту все готово: стала известна вероятная дата, когда РФ может подорвать Запорожскую АЭС.

Оккупаны начали выводить личный состав "Росатома" из ЗАЭС и напрямую сказали остающимся работникам обвинять во всем Украину.

Совершить теракт на Запорожской АЭС оккупанты, скорее всего, хотят 5 июля. Потому что военный контингент уже постепенно покидает территорию станции и уменьшает количество патрулей в Энергодаре.

Ряд работников ЗАЭС также получили указание выехать со станции до 5 июля. Первые беглецы – сотрудники "Росатома", сообщила украинская разведка. В ГУР говорят, что персоналу, который на станции остается, дано четкое указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину.

А между тем в четырех украинских регионах два дня подряд продолжаются масштабные учения: как действовать и куда бежать, если оккупанты пойдут на умышленный подрыв ЗАЭС.

Какие сценарии просчитывают сейчас в нескольких ведомствах, говорится в ТСН.

Четыре украинских региона – Днепропетровщина, Запорожье, Херсонщина и Николаевщина вторые сутки тренируются. На местах должны знать, как действовать, если россияне пойдут на очередной террористический акт – умышленную аварию на оккупированной крупнейшей атомной электростанции Европы.

По самому худшему сценарию, самая большая опасность будет в 50-километровой зоне вокруг станции. Однако и в сотне километров вероятно загрязнение. Именно поэтому здесь тщательно отрабатывают все до мельчайших деталей: кто и как сообщит людям о том, что авария произошла, где развернуть пункты санобработки людей и техники, где устроить дозиметрический контроль и сколько нужно поездов для эвакуации людей.

Однако центр управления такой операцией – в кризисном центре "Энергоатома", где сегодня главы всех ведомств отчитывались, как проходят обучение. Именно сюда поступит первая информация, если трагедия на ЗАЭС произойдет. Насколько она вероятна? Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов предупреждает, что российские военные уже подготовили все к созданию техногенной катастрофы.

"То, что они сейчас начали выводить свой личный состав "Росатома" оттуда и напрямую сказали работникам, которые остаются: "нечего волноваться, но если что-то случится – вина исключительно Украины", красноречиво сам за себя говорит", – говорит Буданов.

Министр энергетики Герман Галущенко после совещания акцентирует, что бы ни случилось на ЗАЭС — ответственность за это лежит исключительно на оккупантах.

"На самом деле россияне имеют возможности совершить террористический акт на станции. Сценарии такого акта разные, их на самом деле много. Но ключевое — сегодня вся ответственность за любое возможное событие на станции или вследствие подрыва сознательного, на России", — сказал Галущенко.

То, что точно известно сегодня – оккупанты на ЗАЭС заменяли ставок-охладитель, около 4-х из шести энергоблоков террористы разместили взрывчатку. Президент "Энергоатома" Петр Котин говорит, что ситуация осложняется еще и тем, что россияне отрезали украинскую компанию от постоянного мониторинга радиации. То есть если на ЗАЭС произойдет выброс – мы об этом не узнаем сразу.

"Уже несколько месяцев, когда оккупанты нам ограничили доступ. У нас есть датчики постоянного мониторинга на подконтрольной нам территории на Правобережье. и по всем датчикам, если будет действительно выброс на Запорожской атомной станции, мы будем иметь информацию через несколько часов", — сказал Котин.

Здесь также надеются на скорую реакцию экспертов МАГАТЭ, постоянно присутствующих на станции. Директор агентства Рафаэль Гросси в интервью французскому телеканалу сегодня еще раз подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС – серьезная.

"Моя команда находится на месте и они отчитываются о ситуации каждый день. Я пока не вижу подготовки удара РФ по атомной станции. Впрочем, не исключаю, что это может произойти в будущем", – сказал Гросси.

Именно на такой случай в Украине развернули масштабные учения. Если катастрофа произойдет, люди об этом узнают из системы оповещения на местах.

Чиновники подсчитали, что для эвакуации людей из четырех регионов понадобится 20 поездов. В случае худшего сценария временно покинуть свои дома будут вынуждены 300 тыс. человек. И это без учета временно оккупированных территорий.

Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью The War Zone рассказал, что у россиян уже все готово к совершению подрыва.

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