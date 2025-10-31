ТСН в социальных сетях

К ТРЦ в центре Киева не пускают людей — что происходит

В полиции говорят, что им не поступала информация о возможном заминировании ТРЦ.

Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ТРЦ "Гулливер"

ТРЦ «Гулливер» / © gullivercenter.com

В ТРЦ «Гулливер» в Киеве не пускают посетителей. Об этом сообщают местные телеграммы каналы, публикуя кадры, на которых заметно, как люди в униформе заворачивают людей от входа в здание.

Также сообщается, что это полиция на входе в центр не пускает людей.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что в ТРЦ «Гулливер» правоохранителей не вызвали, а людей в помещение не пускает именно охрана ТЦ.

В полиции добавляют, что им также не поступала информация о возможном заминировании ТРЦ.

Напомним, полиция Киева задержала мужчину, причастного к взрыву на «Укрпочте» в Соломенском районе. Им оказался 40-летний житель Тернополя. Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и отправил через почтовые отправления. Взрывоопасная посылка со снарядом сдетонировала в сортировочном центре при осмотре. К сожалению, пятеро сотрудников «Укрпочты» получили ранения.

