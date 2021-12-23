К военкомату шагом марш: какие документы необходимо подавать женщинам, чтобы стать на военный учет

К военкомату шагом марш: какие документы необходимо подавать женщинам, чтобы стать на военный учет

Список документов может дополняться, также через неделю в Минобороны обещают обнародовать четкий алгоритм, как женщинам стать на военный учет.

В Украине обязали женщин встать на военный учет. Соответствующий приказ Министерства обороны уже вступил в силу.

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Поэтому на учет военнообязанных теперь будут брать украинок, у которых есть профессии, связанные с военно-учетными специальностям, и пригодных для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Предельный возраст пребывания в запасе и военном резерве – 60 лет.

Список профессий

В перечень профессий, который вспоминаются в приказе, входят 35 сфер деятельности, охватывающих почти весь спектр рынка труда — от общественного питания до банковского дела.

Среди них:

юристы;

журналисты;

финансисты;

медики;

менеджеры;

переводчики;

водители;

операторы;

пиарщики;

химики;

физики;

библиотекари...

Более подробный список профессий, который обязывает женщин стать на военный учет, можно посмотреть здесь.

Какие документы необходимо подать?

Тем временем, как узнал ТСН.ua, военкоматы уже готовы открыть свои двери для будущих военнообязанных.

Как рассказали нам в Криворожском районном и одном из Львовских территориальных центров комплектования и социальной поддержки, чтобы женщинам стать на учет, необходимо иметь с собой:

паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);

идентификационный код (оригинал и копия);

два фото размером 3х4 с матовым фоном;

дипломы об образовании (оригинал и копия);

справку о составе семьи (семейный статус и рождение детей);

медосмотр.

Отметим, что этот список необходимых документов еще может дополняться, ведь до конца не разработан алгоритм, как женщинам стать на военный учет. В Минобороны его обещают разработать уже к концу следующей недели. Соответствующая информация появится на сайте военкоматов или Минобороны.

"Мы еще не прорабатывали данные лиц согласно новому приказу, но готовы уже начать", — сказали нам в одном из львовских территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Сейчас в оборонном ведомстве рассматривают возможность предоставления документов онлайн, если это будет разрешено с точки зрения безопасности.

Штрафы

Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины соответствующих специальностей, уже работающих на предприятии по перечню, стали на военный учет.

Если работница не станет на учет, то за это ей предусмотрено наказание – штраф от 850 до 1700 грн, а ее руководитель должен будет уплатить на работе 5100-8500 грн.

Когда женщины могут призвать в армию?

Отметим, что по закону о воинской обязанности и военной службе, военнообязанные — это лица, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других воинских формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Также законом предусмотрено, что женщины исполняют воинскую обязанность на равных условиях с мужчинами.

В мирное время женщины могут вступать в армию только добровольно по контракту.

Напомним, Россия угрожает и обостряет ситуацию на границах с Украиной, выдвигает новые требования. В то же время президент РФ Владимир Путни не предоставил гарантий, что Россия не нападет на Украину. В свою очередь, в НАТО призвали Путина во время праздников отвести войска от Украины.

Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на военный учет | Новости Украины

Авторы: Оксана Руда, Юлия Шевченко

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